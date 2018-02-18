«التربية» تبرم مذكرتي تفاهم مع «علماء الإمارات» و«ستانفورد»

أبرمت وزارة التربية والتعليم ضمن فعاليات اليوم الثالث من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مذكرتي تفاهم مع مجلس علماء الإمارات وإدارة ستانفورد للدراسات ما قبل الجامعية بهدف إثراء المسيرة الأكاديمية للطلبة ورفدهم بأفضل التجارب الأكاديمية المتميزة.

وقع الاتفاقية الأولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وعن مجلس علماء الإمارات معالي سارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة ورئيس مجلس علماء الإمارات، وذلك في مقر انعقاد المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دبي فيستيفال أرينا.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الكوادر العلمية والخبرات التقنية التي يزخر بها مجلس علماء الإمارات لتقديم الدعم اللازم للطلبة والموظفين في الوزارة لترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي، وتسخير البنى التحتية من كوادر بشرية ومختبرات لدعم جهود تطوير المرافق والمختبرات البحثية في الجامعات والعمل على إطلاق مبادرات الابتكار.

تعاون

كما أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع إدارة ستانفورد للدراسات ما قبل الجامعية التابعة لجامعة ستانفورد بهدف إرساء أطر التعاون بين الطرفين في مجال توفير الفرص للطلبة الموهوبين على المستوى الأكاديمي لخوض تجربة واقعية لمختلف الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والثقافية للحياة الجامعية التي يعيشها الطلبة في الجامعات الأميركية وبالتحديد جامعة ستانفورد.

ووقع المذكرة من طرف وزارة التربية والتعليم الدكتور آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة ومن طرف جامعة ستانفورد ريك سومر المدير التنفيذي لإدارة ستانفورد للدراسات ما قبل الجامعية.

وبموجب المذكرة سيشارك الطلاب في ورش عمل تهدف إلى بناء سمات التفكير النقدي وتعزيز المهارات القيادية.