طالبتان تبتكران «عصا ذكية» لمساعدة أصحاب الهمم بالطرقات

ابتكرت الطالبتان شوق محمد الصريدي والعنود زكريا، اللتان تدرسنان في مدرسة الريادة برأس الخيمة، روبوتاً مبرمجاً على شكل عصا لإبعاد العوائق من طريق أصحاب الهمم فئة «فاقدي البصر».

وحول فكرة الابتكار قالت الطالبة شوق الصريدي، إن الروبوت مثبت من خلال العصا، إذ يتم إرسال موجات فوق صوتية تقاس من خلالها أبعاد العوائق في طريق الكفيف، وعن طريق تحليل تلك الأبعاد يتم تحذير الكفيف باهتزاز العصا أو إصدار صوت إنذار.

أما الطالبة العنود زكريا محمد، فترى أن الكفيف في معظم الأوقات معرض لخطر العوائق التي تعترض طريقه، لذلك تم ابتكار تلك العصا لتجنبه خطر الاصطدام بالحواجز والعوائق، وتساعدهم في التنقل بسهولة من مكان لآخر. وفي مطلع حديثها قالت مشرفة الطالبات نعمة الحبسي معلمة العلوم في المدرسة، إن تنفيذ المشروع مر بعدة مراحل، بدءاً بطرح الفكرة ثم تشكيل فريق الابتكار.