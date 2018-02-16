وزارة التربية تبرم مذكرتي تفاهم لتطوير واقع البيئة المدرسية

أبرمت وزارة التربية والتعليم ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مذكرتي تفاهم الأولى مع الهيئة العامة للرياضة والثانية مع شركة يوديسيتي للبرمجيات الذكية بغية تعزيز التعاون المشترك بينهما وبين وزارة التربية لتطوير واقع البيئة المدرسية.

وقع المذكرة الأولى عن وزارة التربية والتعليم معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم وعن الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة بحضور عدد من القيادات التربوية والمعنين، وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة لتطوير البنى التشريعية للارتقاء بالأنشطة الرياضية ضمن المدرسة الإماراتية.

وبموجب الاتفاقية يعمل الطرفان على وضع التصاميم الخاصة بالمنشآت الرياضية المدرسية وانتقاء الموهوبين من الرياضيين ورعايتهم واحتضانهم وصقل مواهبهم وإدماج أصحاب الهمم بالبرامج الرياضية ووضع الخطط الخاصة بهم ورعاية الموهوبين منهم وتوفير بيئة مجتمعية محفزة لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأما مذكرة التفاهم الثانية، فهي مع شركة يوداسيتي الأميركية المتخصصة في مجال البرمجيات التعليمية والذكاء الاصطناعي، ووقع الاتفاقية عن وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي وسيباستيان ثرون رئيس ومؤسس شركة يوداسيتي، وتهدف المذكرة إلى مد جسور التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير التعليم التكنولوجي في الدولة من خلال الاستفادة من خبرات شركة أوداسيتي في المجال التكنولوجي.

ونصت الاتفاقية على أن توفر وزارة التربية والتعليم 175 منحة للطلبة للالتحاق ببرنامج شركة أوداسيتي.