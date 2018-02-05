مشروع بناء فرع جديد لمدرسة الحكمة في التلة بعجمان

وقع الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، رئيس مجلس إدارة هيئة المعرفة في مدرسة الحكمة، بعجمان، عقداً لتنفيذ مشروع بناء فرع جديد لمدرسة الحكمة في منطقة التلة، فيما وقع العقد ممثلاً للشركة المنفذة للمشروع سيف عبدالله الغرير مدير اتحاد السبع للإنشاءات والذي سيتم بموجبه تنفيذ المشروع خلال 24 شهراً مقبلة.

وأكد الشيخ الدكتور ماجد النعيمي في كلمة له عقب توقيع العقد، مستذكراً قول صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان: «إن مدرسة الحكمة معلم من معالم مدينة عجمان العلمية، وإنها صرح علمي شامخ في قلب هذه الإمارة»، مشيرا إلى تأكيد القيادة أنها صرح علمي ومعلم من معالم مدينة عجمان تعزيز لمسيرتها التربوية الناجحة.