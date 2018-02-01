«الخدمة الوطنية» تدعو طلاب الثانوية العامة للتسجيل إلكترونياً

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، أمس، جميع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 - 2018 إلى ضرورة إتمام التسجيل للخدمة الوطنية من خلال التطبيق الذكي «UAENSR» والمتوافر على أنظمة هواتف iOS عن طريق App Store، وهواتف آندرويد عن طريق Google Play، أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.uaensr.ae.

وأكدت الهيئة أن التسجيل عن طريق التطبيق الذكي للخدمة الوطنية أو الموقع الإلكتروني، يتيح للمستخدمين المواطنين القيام بالتسجيل للخدمة الوطنية دون أي عناء، متضمناً إدخال بياناتهم الشخصية وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة بكل سهولة. كما يُمكن للمستخدم أثناء قيامه بعملية التسجيل عبر التــطبيق القيام بحفظ الطلب والعــــودة إليه في وقت لاحق حال عدم توافر البيانات لديه في ذلك الوقت.