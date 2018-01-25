جميلة المهيري: حكومتنا تستثمر في الإنسان وتواكب التطورات العالمية

أشادت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، بتربع اﻹمارات على المركز الثاني في مؤشر الثقة بالحكومة، مشيرة إلى أن مرد ذلك للعمل الدؤوب والاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضحت أن حكومة الإمارات تستثمر في اﻹنسان، وهي حكومة ذكية وعصرية وتواكب التطورات العالمية المتلاحقة في شتى المجالات وترفد الدولة بمقومات تمكينها بجانب تحسين نوعية الخدمات المقدمة بصفة مستمرة، وهو ما أثمر لدينا في الدولة ثقة كبيرة بحكومتنا.

ووصفت هذا اﻹنجاز بالنوعي كونه يدلل على قضية مهمة وهي مدى ثقة الشعب بالحكومة وهي بكل تأكيد وكما تثبتها المؤشرات العالمية ثقة كبيرة نابعة من إدراك ووعي لما بذلته ولا تزال تبذله الحكومة من جهود مضنية لوضع اﻹمارات على خارطة الطريق العالمية.

وهنأت القيادة الرشيدة بهذا اﻹنجاز وما تحقق من خطط وبرامج مستقبلية واعدة وما هو منتظر نحو مئوية اﻹمارات.