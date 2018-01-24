أديب ودانة البلوشي يلتحقان بجامعة أميركية

بات الشقيقان أديب (13 عاماً) ودانة البلوشي (11 عاماً) أول طالبين منتسبين في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، بعد أن خضعا لبرنامج مخصص للأطفال النوابغ للالتحاق المبكر بالجامعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها الجامعة طفلين من المنطقة للالتحاق بها، حيث يعد برنامجها المعني بالأطفال من أهم وأرقى البرامج التي تعنى بنوابغ العقول من الأطفال.

وتقوم الجامعة بالبحث عنهم واختبارهم سنوياً، ومن يُقبل منهم يخضع لبرنامج علمي ونفسي وتدريبي مميز وصارم في الوقت نفسه، مع متابعة دقيقة من قبل الأكاديميين. ويقبل الأطفال النوابغ للانتساب في هذا البرنامج من عمر 11 سنة حتى 15 سنة، ويتخرّجون في عمر 17 سنة بشهادة جامعية، مجتازين المرحلة المتوسطة والثانوية، وأغلبهم يتابعون الدراسات العليا.

وقد استقبل القنصل عبد الله السبوسي، في مقر القنصلية العامة للدولة بلوس أنجلوس، أسرة أديب ودانة البلوشي، وبارك لهم إنجازهم الفريد، وحثهم على المتابعة والتقدم لرفعة اسم الدولة في المحافل الدولية.