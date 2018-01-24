مطارات أبوظبي و«جامعة نيويورك» تدعمان الابتكار في صناعة الطيران

وقّعت مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي، بهدف دعم الابتكار في صناعة الطيران، من خلال تبادل المعرفة والأبحاث والتنمية التكنولوجية في صورة مبادرة مشتركة تحت عنوان «الابتكار والمستقبل».

وقد وقع الاتفاقية عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي وألفريد بلوم، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي خلال حفل أقيم في حرم جامعة نيويورك أبوظبي بحضور عدد من ممثلي المؤسستين. وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز الإمكانيات في مطار أبوظبي الدولي، حيث ستشهد أولى مراحل هذه الشراكة تنظيم كل من مطارات أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي ورش عمل وفعاليات مشتركة من شأنها طرح وتحديد أفكار وفرص متعددة، وذلك في سبيل تنمية مطار العاصمة ليمثل معياراً جديداً في طليعة التقدم التكنولوجي.