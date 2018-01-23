9100 من «الهلال الطلابي» يجمعون تبرعات المدارس في أبوظبي

يشارك أكثر من 9100 طالب من الهلال الطلابي بقسم المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في توزيع 37 ألفاً و500 حصالة على 42 مدرسة في أبوظبي.

وذلك لجمع التبرعات للحملة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر تحت عنوان «بطل الهلال الصغير» والتي تأتي ضمن مبادرات الهيئة الخيرية.

وتهدف حملة «بطل الهلال الصغير» إلى مساعدة طلبة العلم المحتاجين في جميع أنحاء الدولة لاستكمال المراحل الدراسية والتخفيف عن الأسر المتعففة ومساندتها في دفع المصاريف المدرسية، وذلك من خلال توزيع حصالات جمع التبرعات صغيرة الحجم على فرق الهلال الطلابي بالمدارس ليساهم الطلبة والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة بدعم زملائهم المحتاجين لمواصلة دراستهم.

وأكد محمد سعيد الرميثي مدير فرع الهلال الأحمر أبوظبي، في تصريح لـ «البيان»، أن الهيئة وفي إطار توجيهات القيادة العليا للهلال الأحمر، أطلقت الحملة ضمن مبادرات الهلال الأحمر في عام الخير وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم «برنامج فزعة» ومجلس أبوظبي للتعليم وبمشاركة 9100 طالب من جماعة الهلال الطلابي بقسم المتطوعين بالهلال الأحمر فرع أبوظبي.

وقال الرميثي إن الحملة تأتي في إطار جائزة عون للخدمة المجتمعية التي تعمل على ترسيخ قيم العطاء الإنساني وخلق التنافس التطوعي لجماعات الهلال الطلابي ومشاركة طلاب المدارس على مستوى مدارس الدولة في الأنشطة المجتمعية وغرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.

كما تعمل الحملة على استقطاب المتطوعين وطلاب المدارس للمساهمة في توفير فرص التعليم لإخوانهم الذين تحول ظروفهم الأسرية والمادية الانخراط في العملية التعليمية وذلك عبر بوابة المساعدات الإنسانية بالهلال الأحمر وحملة «بطل الهلال الصغير»، وترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاعين العام والخاص وترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية بين طلاب المدارس عبر فرق الهلال الطلابي بمختلف مدارس الدولة.

استمارة

تتشكل مجموعات الهلال الطلابي المدرسي منذ انطلاق العام الدراسي في كل عام، بالعمل مع منسقي إدارة المتطوعين في فروع الهيئة، ويتم تشكيل جماعات الهلال الطلابي بتعبئة الاستمارة الموجودة في الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر.