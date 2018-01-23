وفد روسي يطلع على نظام التعليم في المؤسسة الإسلامية بدبي

بدعوة من إبراهيم بن سعيد بن أحمد لوتاه زار المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بدبي صباح أمس الوفد المصاحب لوزير الاستثمار بجمهورية روسيا الاتحادية .

والذي ضم البروفيسور إرينا بترو مديرة جامعة بيرم الحكومية الطبية والبروفيسور اناتولى تشكينوف استشاري الأبحاث الطبية واندرييف اليكسي مدير عام الشركة العلمية الصناعية حيث قام الوفد بالطواف على روافد المؤسسة الإسلامية التي تشمل كليتي دبي الطبية ودبي للصيدلة ومختبرات الأبحاث الطبية والبيئية .وفي اللقاء الذي جمعهم بالحاج سعيد بن أحمد لوتاه رئيس مجلس الأمناء أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالنظام التربوي والتعليمي الذي تسير به روافد المؤسسة حيث تعتمد نظام التعليم ثم التدريب ثم التطبيق العملي.