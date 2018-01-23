جولة «لِمَ؟» للفصل الثاني تنطلق في مدارس أبوظبي

يشارك طلبة المدارس في إمارة أبوظبي في رحلة تثقيفية ضمن جولة برنامج التوعية العلمية المدرسية «لِمَ؟» الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة بدعم من الراعي البلاتيني شركة مبادلة للاستثمار وتستمر الجولة الثانية للعام الدراسي الجاري على مدار الأسابيع الستة المقبلة.

أهداف

ويهدف برنامج التوعية العلمية المدرسية «لِمَ؟» إلى تحفيز اهتمام الطلاب في جميع أنحاء الإمارة، من خلال تطبيق ممارسات تعليمية مبتكرة أثبتت نجاحاً فائقاً في تعزيز اهتمام الناشئة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أبوظبي، ويسعى البرنامج من خلال ورشه وعروضه وتجاربه التعليمية الرائدة في الصفوف الدراسية إلى إلهام مبتكري الغد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

٦ أسابيع

وتقام جولة «لِمَ؟» ثلاث مرات خلال العام الدراسي، وتستمر كل جولة لمدة ستة أسابيع، وتزور خلالها مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي، والعين والظفرة، والتي تقدم للطلاب خلالها ورشة عمل وعروضاً متعددة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتضمن المحطة الأولى من الجولة أربع ورشات عمل تفاعلية تتناول الأولى مبادئ التحضير والاستعداد، وتستعرض المحطة الثانية مستقبل الطاقة، وتعقد الثالثة ورشة عمل حول استوديو الإذاعة، فيما تتضمن المحطة الأخيرة عرضاً لأسرار الفضاء. صممت كل حلقة من حلقات العمل بدقة شديدة لتنسجم بمخيلة الطلبة وفي إطار من المرح والفكاهة، عبر مواضيع مهمة ومؤثرة.