5 أفكار مبتكرة بمجلس محمد بن راشد الذكي

تبنّت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي 5 أفكار مبتكرة ضمن منصة مجلس محمد بن راشد الذكي، تغطي جوانب متنوعة بقطاع التعليم في دبي، وهي «خطة تشغيل مدرسة المريخ - كبسولات المعرفة - مكتبة للمكفوفين بلغة برايل، صورة الشيخ زايد - يوم لسعادة المعلم»، وستدخل حيز التنفيذ ضمن مجلس محمد بن راشد الذكي الذي يعزز تواصل الأفكار المبتكرة بين مختلف المنصات المتنوعة لاستشراف المستقبل.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالله الكرم أن الهيئة تركز على رفع معدلات جودة الحياة والسعادة للطلاب وللمعلمين ولأولياء الأمور من خلال زرع شغف المعرفة وحب الاستكشاف، معتبراً أن إنتاج الأفكار المبتكرة التي تستهدف تمكين الحياة على كوكب المريخ سيمكننا بدوره من إيجاد العديد من الحلول للتحديات التي تواجه عالمنا.

جاء ذلك خلال جلسة استقبال أصحاب الأفكار المبتكرة ضمن مجلس محمد بن راشد الذكي، والتي عقدت بمقر الهيئة في مدينة دبي الأكاديمية أخيراً.

من جهتها نفّذت مدرسة الخليج الوطنية الخاصة بدبي فكرة مبتكرة تقدم بها المواطن الإماراتي فالح المهيري، وتتمحور حول تصميم طلبة دبي لخطط بناء وتشغيل مدرسة على سطح المريخ، عبر تخيّل الحياة على سطح المريخ ومتطلباتها وأدواتها التي تلبي احتياجات الإنسان على كوكب المريخ.

وعملت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تبني الفكرة، بالتعاون مع مدير الابتكار في المدرسة غالب وهبة ومنفذ الفكرة داخل الفصول الدراسية، وأحمد أبو سليم وهو مؤسس شركة iMake«» وهي إحدى الشركات العاملة ضمن مسرعة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بمسرعات دبي للمستقبل، والذي طرح في وقت متزامن مع برامج داعمة لعمليات تشغيل المدرسة المستقبلية على كوكب المريخ من خلال تعزيز المناهج الدراسية بـ«Stem»، ما يعكس تواصل الأفكار بين مختلف المنصات المتنوعة لتبني الأفكار المبتكرة واستشراف المستقبل.

وناقش المجتمعون سبل التنفيذ الأمثل لـ4 أفكار مبتكرة وتطويرها لضمان فاعليتها وأثرها الإيجابي في حياة المجتمع، حيث احتفل المجتمعون بتنفيذ الفكرة التي تقدم بها كل من حسين الفردان ونجلاء درويش، بوضع صور للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المبنى الرئيسي للهيئة، وتضمينها بجميع مراسلات الهيئة، بما يواكب اختيار عام 2018 ليكون «عام زايد».

سعادة المعلم

كما ناقش المجتمعون فكرة مبتكرة تقدمت بها آمنة محمد الشحي وهي معلمة في مدرسة حكومية برأس الخيمة، وتتضمن تخصيص يوم لسعادة المعلم، حيث استعرضت الهيئة مراحل تطوير الفكرة وتطبيقها ضمن مبادرة «معلمو دبي»، والتي أطلقها معلمون وأولياء أمور في العام 2015 بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ما ساهم بدوره في إصدار الكتاب الأول لمعلمي دبي خلال احتفالات اليوم العالمي للمعلم، والذي يواكب الخامس من أكتوبر من كل عام، إذ يرصد الكتاب جوانب إنسانية في حياة معلمينا، ويبرز التقدير المجتمعي لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسم #معلمو_دبي.

كبسولة المعرفة

وبحث المجتمعون أفضل السبل لتنفيذ فكرة مبتكرة تقدمت بها شيخة أحمد سلطان سيف الظاهري، وهي مدرّسة في جامعة عجمان للتكنولوجيا والعلوم، بإنتاج كبسولات من صنع دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تحتوي على مهارات ومعارف متعددة وبلغات مختلفة يتناولها الأفراد الذين يرغبون باكتساب معارف ومهارات معينة.

مكتبة للمكفوفين

اتفق المجتمعون على أهمية المضي قدماً نحو إنشاء مكتبة للمكفوفين بلغة برايل، وهي فكرة مبتكرة تقدمت بها سارة عدنان سعيد المحضار، وهي فني جودة في شرطة دبي، حيث أشادت عواطف أكبري مدير إدارة العمليات الداخلية في مركز تمكين، إحدى مؤسسات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بفكرة تأسيس مكتبة إلكترونية بطريقة برايل والتي تعزز من الخدمات التي يتلقاها أصحاب الهمم ونقل ومشاركة المعرفة بين أفراد المجتمع، مبديةً استعداد مركز تمكين لتدريب المتطوعين الراغبين بالمساهمة في إتاحة الكتب الإلكترونية بطريقة برايل.