فتح باب المشاركة في جائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن والسنة النبوية

أعلنت الجامعة القاسمية ومؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة، عن فتح باب المشاركة في جائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الرابعة على موقعها الإلكتروني الذي تم تدشينه، مستهدفة طلبة الجامعات من داخل وخارج الدولة في فروع القرآن كاملاً والعشرين جزءاً والعشرة أجزاء والخمسة أجزاء وفرع السنة النبوية بإجمالي جوائز تصل إلى 300 ألف درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الجامعة أمس بحضور الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وسلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة، وعمر الشامسي مدير مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، وعدد من الأكاديميين والإداريين بالجامعة ووسائل الإعلام المختلفة.

واستعرض المؤتمر الصحفي الجدول الزمني للمشاركة، حيث فتح باب التسجيل اعتبارا من أمس، وحتى الثاني والعشرين من مارس المقبل على أن يكون المتقدم للجائزة من المسجلين في جامعته للعام الدراسي 2017/‏2018م، وتبدأ التصفيات 2 أبريل المقبل.

وأكد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن رؤية الجامعة تتمثل في تخريج جيل يفهم الإسلام بوجهه الصحيح وإدراك ما يتميز به من سماحة ووسطية واعتدال، مؤكداً أن دولة الإمارات بصفة عامة تولي القرآن الكريم اهتماما كبيرا وإمارة الشارقة بصفة خاصة لها مؤسساتها في هذا المجال.

من جهته ثمن سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة، جهود الجامعة القاسمية وتعاونها وحرصها على تعميم فائدة حفظ القرآن الكريم وتشجيع الطلبة والطالبات على الاهتمام به في إطار دراستهم للعلوم الشرعية.