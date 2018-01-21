3 مشاريع تستوفي معايير الفوز بـ«حمدان ــ اليونسكو»

اختارت لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم ـ اليونسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين في دورتها الخامسة 3 مشاريع استوفت معايير الفوز بالجائزة عن جدارة.

وأفاد الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بأن عدد مرشحي الدورة الحالية لجائزة حمدان ـ اليونسكو وصل إلى 150 مشاركة، مثلت مؤسسات ومبادرات تعليمية من جميع القارات، تقدمت لنيل شرف الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وكانت اللجنة أنجزت عملية تحكيم المشاريع المرشحة لنيل الجائزة في دورتها الخامسة والتي جرت أعمالها في دبي.

90 مشاركة

وأشار المهيري إلى أن المشاركات وصلت بعد الفرز الأولي إلى 90 مشاركة موزعة على 33 من قارة آسيا و24 من قارة أفريقيا و24 من أميركا الجنوبية والوسطى و9 مشاركات من قارة أوروبا.

وأضاف أن لجنة التحكيم الدولية سترفع تقريراً إلى أودري أوزليه المديرة العامة لـ «اليونسكو»، لاعتماد النتائج وإعلان أسماء الفائزين، حيث سيتم تكريمهم في يوم المعلم الموافق 5 أكتوبر المقبل في المقر العام لمنظمة «اليونسكو» بباريس.

تحكيم

من جهته، قال لوك ريا رئيس لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان ـ اليونسكو: إن عملية التحكيم مرت بمرحلتين الأولى الفرز الأولي والثانية التحكيم النهائي، مشيراً إلى أن لجنة الفرز الأولي تكونت من 5 أعضاء، عملوا بعد استلام المشاركات من منظمة «اليونسكو» على التدقيق والمراجعة لجميع المشاركات للتأكد من توفر الشروط المطلوبة في طلبات الترشيح المقدمة من المشاركين.

أما لجنة التحكيم الدولية فتم ترشيح واختيار أعضائها من قبل المديرة العامة لمنظمة «اليونسكو»؛ وتكونت من 5 أعضاء يمثلون كافة الأقاليم الجغرافية في العالم وفق التصنيف الدولي.

وذكر أن لجنة التحكيم بالدورة الحالية تشكلت من مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال التربية والتعليم وهم، جانيس كارول ليند (ممثل آسيا والمحيط الهادي)، وهو مدير البحوث وبرامج الدراسات العليا، وايساو جادو (ممثل أفريقيا)، وهو أستاذ جامعي وكبير المحاضرين في مجموعة جامعات (CAM)، ومدرس في مدرسة المعلمين العليا في NATITINGOU (جامعة باراكو)، وعمل سابقاً خبيراً استشارياً مستقلاً لـ «اليونسكو» (باريس، وداكار) ولليونيسف (بنين) ولمختلف المنظمات غير الحكومية في بنين ـ غرب أفريقيا، ومدير كلية تدريب المعلمين في المدارس الابتدائية في بنين، ومستشار للبحوث الخاصة ومركز التطوير المهني للمعلمين في بنين.