«التربية» تكشف خطط إطلاق برنامج الثورة الصناعية « X IR-X »

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الخطط التي وضعتها لإطلاق برنامج الثورة الصناعية X IR-X الأول من نوعه في المنطقة والذي صمم خصيصاً من أجل تمكين مواطني دولة الإمارات بالمعرفة والمهارات والخبرات العملية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وسيتم إطلاق البرنامج في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2018 الذي سينظم في دبي فستيفال آرينا خلال الفترة 15 ـ 19 فبراير المقبل وبالتزامن مع شهر الابتكار في الإمارات، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وارتأت وزارة التربية والتعليم إضافة «X» إلى اسم البرنامج كرمز للدلالة على استدامته ومواكبته للتطورات المرتبطة بالثورات الصناعية القادمة.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات واستراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وخلق بيئة مبتكرة ذات أداء متميز من خلال الاستثمار في المجالات التكنولوجية المستقبلية. ويمثل ذلك نقطة البداية لمرحلة مئوية الإمارات 2071، والتي تتطلب وبشكل ملح من المتخصصين الإماراتيين في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير قطاعات جديدة وتطوير بنية تقنية رقمية متطورة.

تعاون

ويجري تنفيذ برنامج الثورة الصناعية X بالتعاون مع شركاء رائدين منها شركة «أوداسيتي» التي يقع مقرها الرئيسي في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأميركية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب عبر الإنترنت، ويركز البرنامج على المجالات التكنولوجية والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم المتعمق والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء والسيارات ذاتية القيادة والروبوتات وتقنية «البلوك تشين».

وستتولى شركة أوداسيتي إعداد برنامج تعليمي وتدريبي يستثمر في تطوير قدرات ومهارات النخبة من الطلبة الإماراتيين المتميزين في المجالات العلمية التي يتطلبها التدريب لإعداد متخصصين إماراتيين ذوي مستوى عالمي في المسار الذي يختارونه.

مجلس متخصص

وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة: إن الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي شكلت مجلساً متخصصاً تحت اسم «مجلس الثورة الصناعية الرابعة» للاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للتحديات التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة.

ويتميز برنامج الثورة الصناعية X لكونه مبادرة فريدة من نوعها لما يحتويه من مسارات متعددة تلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل. وبفضل كونه برنامجاً شمولياً مصمماً لإعداد كوادر متخصصة عالمية المستوى مجهزة بالمعرفة والخبرات في مجالات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، سيسهم برنامج الثورة الصناعية X في تبوؤ الإمارات مكانتها كأول مختبر مفتوح في العالم لاختبار تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقها.

تطوير القدرات

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «نحرص على تطوير مستوى القدرات الفردية وتزويد الطلبة الإماراتيين بالمهارات التي تمكّنهم من مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤشرات الابتكار لديها بشكل عام، وينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق الأجندة الوطنية على المدى البعيد».

ويتولى برنامج الثورة الصناعية X بمساراته الأساسية الثلاثة التي تتمثل في ريادة الأعمال والبحث والتوظيف دوراً أساسياً في بناء اقتصاد معرفي تنافسي للدولة.

أدوات تكنولوجية

من جانبها، أوضحت د. آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة ومدير إدارة الابتكار والريادة في وزارة التربية والتعليم: «ستساعد الأدوات التكنولوجية التي تعلمها المشاركون في البرنامج على تطوير منتجات مبتكرة من شأنها رفع الكفاءة والإنتاجية وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات».