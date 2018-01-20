ضاحي خلفان يوجّه بالاستفادة من تخصصات «ثانوية دبي التطبيقية»

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، عدداً من أعضاء مجلس أولياء أمور مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بدبي. وتم خلال اللقاء إطلاع معاليه على التخصصات التي تضمها المدرسة، والإمكانيات والخبرات العلمية والوسائل التعليمية المتوافرة فيها، وعدد الدارسين. وناقش معاليه الاستفادة من خريجي ثانوية التكنولوجيا التطبيقية.
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مكتوم بن محمد وهزاع بن زايد يحضران أفراح الرميثي
حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،
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حمدان بن زايد: الإمارات تربّعت على عرش قلوب الملايين من المحرومين والمنكوبين
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر أن الإمارات تبوأت مكانة متميزة في ميادين العمل الخيري إقليمياً ودولياً ..
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جداريات الصحف المحلية عيون على إنجازات الإمارات
منحت جداريات الصحف المحلية، التي احتفت بإنجازات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، مدخل وممرات البلوفارد جميرا أبراج الإمارات، أبعاداً جمالية،
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العمل الكشفي الطلابي.. ابتكار في إخراج القدرات المكنونة
في بادرة تعتبر الأولى من نوعها خيّم طلبة العمل الكشفي في درجة حرارة تقل عن 10 تحت الصفر، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم التي خرجت عن الإطار التقليدي في معسكراتها..
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«قضاء أبوظبي» يلزم 85 مداناً بالخدمة المجتمعية
بلغ إجمالي عدد المتهمين الذين صدر في حقهم قرارات بتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي حتى الآن نحو 85 متهماً، وذلك منذ إقرارها في مارس الماضي من عام 2017.
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رئيس مقدونيا يؤكد دعمه المجلس العالمي للتسامح والسلام
استقبل الرئيس جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا في القصر الرئاسي في سكوبيه أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام،
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«المعرفة» تنفذ عمليات الرقابة على 103مدارس
أنجزت فرق الرقابة المدرسية التابعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تنفيذ عمليات الرقابة في دورتها العاشرة على التوالي في 103 مدارس من إجمالي 168 مدرسة..
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المعهد الدولي للتسامح في دبي يستقبل وفداً من السفارة المصرية
استقبل الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دبي سفير جمهورية مصر العربية..
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سعيد بن طحنون رئيساً فخرياً لمركز الصدارة «أصحاب الهمم» في العين
اختار مجلس إدارة مركز الصدارة للرعاية والتأهيل «أصحاب الهمم» في مدينة العين، الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً فخرياً للمركز؛
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300 خبير يشاركون في «أهداف التنمية المستدامة» 10 فبراير
أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أن النسخة الثالثة من ملتقى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» التي ستنطلق في دبي يوم 10 فبراير المقبل،
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مواطن يوزع 100 ألف شجرة بمناسبة عام زايد
أعلن المواطن سالم سلطان القايدي مالك «مزارع ومشتل القايدي» عن توزيع 100 ألف شجرة من الأشجار المحلية المتنوعة لزرعها في إمارات الدولة وذلك مبادرة منه بمناسبة عام زايد،
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زايد يتفقد مشاريع التنمية الزراعية في صير بني ياس
قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، في نطاق جولته على المنطقة الغربية والجزر البحرية بتفقد مشاريع التنمية الزراعية المنتشرة على امتداد جزيرة صير بني ياس،