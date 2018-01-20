ضاحي خلفان يوجّه بالاستفادة من تخصصات «ثانوية دبي التطبيقية»

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، عدداً من أعضاء مجلس أولياء أمور مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بدبي. وتم خلال اللقاء إطلاع معاليه على التخصصات التي تضمها المدرسة، والإمكانيات والخبرات العلمية والوسائل التعليمية المتوافرة فيها، وعدد الدارسين. وناقش معاليه الاستفادة من خريجي ثانوية التكنولوجيا التطبيقية.