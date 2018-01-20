لقاء

ضاحي خلفان يوجّه بالاستفادة من تخصصات «ثانوية دبي التطبيقية»

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

ضاحي خلفان خلال اللقاء بأعضاء مجلس أولياء الأمور | من المصدر

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التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، عدداً من أعضاء مجلس أولياء أمور مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بدبي. وتم خلال اللقاء إطلاع معاليه على التخصصات التي تضمها المدرسة، والإمكانيات والخبرات العلمية والوسائل التعليمية المتوافرة فيها، وعدد الدارسين. وناقش معاليه الاستفادة من خريجي ثانوية التكنولوجيا التطبيقية.

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