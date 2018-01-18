جامعة عجمان تحتفل بدفعة «عام زايد» الشهر المقبل

تحتفل جامعة عجمان بتخريج الفوج الأول من الدفعة السابعة والعشرين من خريجي الجامعة، والتي تحمل شعار «عام زايد»، ويضم هذا الفوج 336 خريجاً وخريجة في مختلف البرامج، ضمن درجتي البكالوريوس والماجستير، من 29 جنسية.

وتحمل دفعة هذا الفوج شعار «عام زايد»، تيمناً بإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد، ليجسد هذا الشعار الاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وباعتبار«عام زايد» مناسبة وطنية، يُستحضَر من خلالها العرفان والتقدير والاعتزاز بالقائد المؤسس وما تركه من ميراث عميق من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة، ارتأت جامعة عجمان إطلاق شعار«عام زايد» على أفواج خريجيها.

وتقام الاحتفالات في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعرض بالجامعة، حيث يقام حفل تخريج الطلاب يوم الاثنين الموافق 5 فبراير المقبل، أما حفل تخريج الطالبات فسيقام في اليوم التالي.

وقد أطلقت الجامعة الموقع الإلكتروني الخاص بالحفل (commencement.ajman.ac.ae)، والذي يشتمل على كل المعلومات حول الحفل، وسيتم الإعلان عن أوائل التخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير على الموقع قبل الحفل بأيام، كما ستبث الجامعة حفل تخريج الطلاب مباشرة عبر الموقع.

وأعلنت الجامعة الوسم الخاص بالحفل (هاشتاغ) «2018 augrad#»، ليتمكن الخريجون والخريجات من استخدامه للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة، ولمشاركة ذكرياتهم الجامعية باستخدام هذا الوسم. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة بدأت توزيع زي التخرج وبطاقات الدعوة على الخريجين والخريجات، منذ بداية الأسبوع الجاري.