«التربية»: نتائج الفصل الأول عبر «sis» ومطبوعة

أفادت وزارة التربية والتعليم أنه بإمكان أولياء الأمور الكرام، والطلبة الأعزاء الذين لم يتمكنوا من استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام الSIS، التواصل مع إدارات المدارس للحصول عليها مطبوعة.

برنامج

وكانت الوزارة فتحت برنامج sis للطلبة وأولياء أمورهم وأتاحت طرقاً متنوعة للحصول على النتائج من خلال حزمة متنوعة من الوسائل من بينها التطبيقات الذكيــــة «أبنائي» و«ملفي» المتوافرين على متجري «أبل» و«غوغل»، فضــــلاً عن الرسائل النصية التي ستصل مباشرة على هواتف الطلبة المسجلين في نظام «إس أي إس» والبريد الإلكتروني الذي وفرته الوزارة.