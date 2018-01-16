جامعة الإمارات توقع اتفاقية لبناء كوادر مواطنة في مختلف مجالات

أعلنت جامعة الإمارات يوم أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن هدفها بناء علاقة شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون والعمل المشترك للمساهمة في النهوض بالتعليم، والابتكار، والبحث العلمي، وبناء الكوادر العلمية المواطنة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا خدمة للأولويات الوطنية والمجتمع الإماراتي.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لجامعة الإمارات في مدينة العين، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله البيلي مدير الجامعة، وسعادة محمد تاج الدين القاضي، مدير الصندوق، وعدد من المسؤولين فيها. وعقب الاتفاقية قام الطرفان بجولة شملت متنزه جامعة الامارات للعلوم والابتكار ومختبرات الابحاث في الجامعة.

وبهذه المناسبة، أكد محمد تاج الدين القاضي:" الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية ركيزة أساسية في استراتيجية صندوق الوطن التي نسعى من خلالها لتجسيد الأولويات الوطنية وتعزيز آفاق التنمية المستدامة، ونحن سعداء بالتعاون مع جامعة الإمارات التي تعتبر من أعرق الجامعات في دولة الإمارات والتي تقدم برامج بحثية متميزة عموماً ينتج عنها ابتكارات وبحوث قيمة تعود بالنفع على مسيرة التنمية في الجامعة والدولة، فمن خلال تعاوننا مع هذا الصرح العلمي البارز سنقوم بدعم متنزه جامعة الامارات والبرامج البحثية فيها لترسيخ نهج الابحاث التطبيقية كوسيلة أساسية في إنتاج مشروعات تنموية بالغة الأهمية تدعم رؤى قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد المعرفة .

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة على أهمية عقد مذكرة التفاهم مع صندوق الوطن والتي تأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة في إثراء التعاون والشراكات مع المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة، وحرصها الدائم على توطيد أواصر التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين على المستوى المحلي والإقليمي، والذين يؤدون دوراً مهماً في تسهيل تقديم الخدمات وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة مع منح الباحثين الشباب فرصة اكتساب الخبرات العملية وتوظفيها في خدمة المجتمع. وتطوير المقترحات وصقل الأفكار وتعزيز مفاهيم الابتكار. وأضاف سعادة مدير الجامعة: "إن هذه المذكرة سيكون لها أثراً إيجابياً في المساهمة بالمشاريع التنموية والريادة والابتكار من خلال توظيف الخبرات العلمية في جامعة الامارات العربية " جامعة المستقبل" وتقديم الدعم من صندوق الوطن لتحقيق مردود علمي يعود بالنفع على المجتمع الإماراتي. بناء على ما تمتلكه جامعة الإمارات من إمكانيات علمية متميزة .

وسيقوم صندوق الوطن بموجب مذكرة التفاهم هذه بتوفير الدعم والتمويل للباحثين من طلبة جامعة الإمارات من خلال منصة www.researcher.ae، و توفير برامج التدريب والتوجيه والإرشاد المهني للطلبة الإماراتيين، كما سيعمل على تقديم برنامج المبرمج الإماراتي والبرامج التعليمية المستقبلية الأخرى في مدينة العين، وسيتعاون الطرفان في تسويق الاختراعات وبرامج الابحاث التطبيقية.

وفي المقابل ستكون جامعة الإمارات بموجب هذه المذكرة شريكاً استراتيجياً لمبادرات صندوق الوطن، حيث تقوم بتقديم خدمات استشارية وفنية تحقق الأهداف المرجوة، وسيعمل الطرفان لتشجيع الباحثين والطلبة الإماراتيين على الأبحاث التطبيقية في القطاعات ذات الأولوية للدولة من خلال فرص التمويل والفعاليات والمبادرات أخرى.

وسيتعاون الطرفان في مجال الابتكار من خلال التنسيق مع فريق دعم الابتكار بالجامعة لتبني ورعاية الافكار الإبداعية المبتكرة المقدمة من الطلبة والباحثين فيها، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى حقيقة ومشروعات ملموسة ودعمهم في تنمية مشاريعهم. والعمل معاً لتطوير مهارات طلبة الجامعة المواطنين من خلال برامج تدريبية وارشادية كبرنامج جسور، بالإضافة إلى تطوير مهارات طلبة المدارس في مدينة العين من خلال برامج تدريبية مثل المبرمج الإماراتي.