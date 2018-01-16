خليفة الإنسانية تمنح 500 طالب في جامعة الإمارت أجهزة حاسب آلي محمول

تزامناً مع "عام زايد".. وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية حواسيب آلية على 500 طالباً وطالبة في التعليم العالي من جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية – التعليمية بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي ومؤسسته الإنسانية وذلك من خلال دعم برنامج مؤسسة خليفة الإنسانية التعليمي بتبرع قيمته أربعة ملايين درهم تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين في أبريل الماضي، حيث سيتم بموجب هذه الإتفاقية تقديم أجهزة كمبيوتر لـ 1375 طالباً وطالبة في جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا في الدولة.

وشكر محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مؤسسة "دبي الإسلامي الإنسانية" على هذا التبرع السخي الذي يساهم في نجاح البرنامج التعليمي الذي تنفذه المؤسسة سنوياً وإستفاد منه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في المدارس والجامعات الحكومية منذ إنطلاقه في عام 2009.

وقال إن مؤسسة "دبي الإسلامي الإنسانية" أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين الذين يدعمون مسيرة مؤسسة خليفة الإنسانية في كافة برامجها الإنسانية داخل الدولة وبالأخص البرنامج التعليمي.

وأضاف الخوري إن هذه المبادرة بين مؤسسة خليفة الإنسانية وبنك دبي الإسلامي والجامعات الوطنية جاءت منسجمة مع "عام زايد" ولتضع التعليم فى أولوية البرامج الوطنية لأن النجاح لا يتحقق ولا يكتمل إلا بإضافة المزيد من الاستثمار في التعليم وتنمية العنصر البشري.