90 % حضور الطلبة في أول أيام الفصل الثاني

استقبل أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في مدارس الدولة، صباح أمس، الطلبة استقبالاً حافلاً في بداية الفصل الدراسي الثاني، وفعّلت الإدارات المدرسية «عام زايد» منذ اليوم الأول وحشدت فرقها الإدارية للوقوف على تحليل النتائج والخروج بخطط ترتقي بمهارات ودرجات الطلبة، وتنتظر المدارس فتح نظام sis الخاص بإعلان نتائج الصف الثاني عشر وطباعة وتوزيع بطاقات الأداء.

وتابعت وزارة التربية والتعليم من خلال مسؤوليها والإدارات المركزية المتخصصة الأعمال الميدانية في المدارس، بالتنسيق مع مديري النطاق والقطاعات، استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بوجود 22 ألفاً و282 معلماً ومعلمة وقرابة مليون طالب وطالبة.

وشهد الميدان التربوي صباح أمس، العديد من الأنشطة التي تفعّل عام زايد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال فعاليات في الإذاعة المدرسية وأخرى في ساحات المدارس.

وجابت فرق ميدانية من وزارة التربية والتعليم المدارس لمتابعة جاهزيتها والاطلاع على توفير الكتب المدرسية وانتظام المعلمين والإداريين، وللوقوف على أي احتياجات للمدارس، من خلال زيارات للمدارس لتطمئن على سير العملية التعليمية فيها على النحو المطلوب، ووفق ما هو متوقع دون معوقات.

من جهتها قالت نورة سيف المهيري مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية، إن المدرسة استقبلت الطالبات بأجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، وخاصة أن الهيئتين الإدارية والتدريسية تحرصان على منح الطالبات المناخ الدراسي المثالي للارتقاء بواقعهن التحصيلي في الوقت المناسب من بداية أيام الدراسية حتى آخر يوم دراسي.

وأوضحت أن الهيئات التدريسية وضعت خططاًعلاجية للطالبات اللاتي بحاجة لها، وفقاً لتحليل الورقة الامتحانية للمواد الدراسية.

وتم التركيز على أهمية «عام زايد» وكيفية تفعيل الأنشطة والفعاليات التي بدورها ستخدمه.

ومن جانبه قال موفق القرعان نائب مدير مدرسة العالم الجديد، إن التزام الطلبة فاق التوقعات، حيث شهدت المدرسة انتظام 90% من طلبتها وسط أجواء مريحة، مشيرا إلى أنه اجتمع بالمعلمين لتحليل نتائج صفوف النقل وانتظار فتح نظام sis الخاص بنتائج طلبة الثاني عشر والذي يتبع لوزارة التربية والتعليم وبناء عليه يتم طباعة بطاقات الأداء من خلاله وتوزيعها للطلبة.

ومن جانبها قالت أمينة النيادي مديرة مدرسة ثانوية دبي، إن الإدارة عقدت اجتماعا مع الهيئات الإدارية والتدريسية لمناقشة وضع خطط عمل الفصل الدراسي الثاني، أبرزها الوقوف على تحليل النتائج للوقوف على مستويات الطلبة ووضع خطط للارتقاء بمستوياتهم، فضلا عن تفعيل عام زايد من اليوم الأول.

الشارقة

وفي الشارقة، انتظم طلبة المدارس الحكومية والخاصة وسط حالة انتظام وصفتها إدارات مدرسية وهيئات تدريسية بالمرضية، حيث تسلم الطلبة كتبهم منذ ساعات الصباح الباكر فيما تجاوزت نسبة الحضور 90 في المائة.

فيما طالبت هيئات تدريسية أولياء الأمور بإيلاء الأسبوع الأخير من الإجازة أهمية في إعادة تنظيم جدول أبنائهم، حيث إن عددا كبيرا من الطلبة يحضرون في أول يوم دراسي يتملكهم الكسل وغياب الدافعية بسبب قلة النوم والسهر الطويل طوال الإجازة.

وذكر عبد الله محمد مدير ثانوية معاذ بن جبل أن الالتزام بالدوام الرسمي كان السمة الغالبة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع الكتب للمدارس مسبقا ليتسنى للمدارس استئناف الدراسة دون تأخير.

إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة حرص بمناسبة استئناف الدوام للفصل الدراسي الثاني 2017-2018 على إلقاء كلمة ترحيبية، تضمنت تذكير الطلاب بالجد والاجتهاد والمثابرة لتحقيق أعلى درجات التحصيل والتميز.

وهنأت فوزية صالح مديرة روضة الأمل في الشارقة الميدان التربوي ببدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن هناك حالة انضباط عام والتزام بالدوام مع توفير كافة الاحتياجات.

من جانب آخر شهدت شوارع إمارة الشارقة انسيابية في حركة السير مع أول يوم دراسي نتيجة للاستعدادات الكثيفة للإدارة العامة لشرطة الشارقة التي أسهمت في تنظيم حركة السير وضمان انسيابية المرور.

أم القيوين

وفي مدارس أم القيوين تم توزيع الكتب الدراسية لكافة الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، وبدأ الطلبة الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بنسبة حضور 90 %، أما إدارات المدارس فأكملت جاهزيتها منذ وقت مبكر لاستقبالهم.

وقال جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين إن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها باكرا لاستقبال الطلاب، كما أن شركات النظافة قامت بعملية تنظيف الصفوف وخزانات المياه حتى تلبي المدرسة احتياجات الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني، وأن الجهات المختصة في الوزارة بعثت تعميما الى إدارات المدارس بضرورة التواجد للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، إضافة الى استلام الكتب وتوزيعها إلى الطلبة في اليوم الدراسي الأول من الفصل الدراسي الثاني، كما أن الهيئة التعليمية والإدارية قد اكتملت، وأنه لا يوجد نقص في الهيئة التعليمية وتم توزيع جداول الحصص الدراسية للمعلمين.

مبادرة

في بادرة أطلقتها كلثم السويدي (مديرة نطاق)، بالتعاون مع مديرة مدرسة ثانوية دبي أمينة النيادي، جرى تجميع رسائل موقعة من إدارات مدارس قطاعها الـ15 في لوحة جدارية تأييداً لحملة # شكراً_محمد_بن_زايد، التي عبرت عن مشاعر الحب والامتنان الصادق تجاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأظهرت مدى حب شعب الإمارات للوطن والتفافه حول القيادة الرشيدة، وترجم مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد «البيت متوحد» على أرض الواقع.