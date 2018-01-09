جامعة الشارقة تكرّم 136 طالبة متفوقة من الدفعة الثامنة عشرة

شهدت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفل تكريم 136 طالبة من الخريجات المتفوقات والمتميزات من الدفعة الثامنة عشرة من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والفنون الجميلة، والاتصال، والعلوم، والمجتمع، وذلك لفصلي الصيف والخريف من العام الدراسي 2016-2017. وبدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم قصير عن الجامعة وإنجازات عمادة شؤون الطالبات في جميع أنشطتها الفنية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والتعليمية والتي نفذتها عمادة شؤون الطالبات، إلى جانب دور فريق (الأشرز)، وشابات الجامعة، والأندية الطلابية في الأنشطة والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والرحلات.

وبهذه المناسبة ألقت الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات كلمة رحب فيها بالحضور من مديري الإدارات والمراكز، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأمهات الخريجات المتفوقات والمتميزات، وقدمت جزيل الشكر والتقدير إلى الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي على حرصها الدائم على رعايتها الكريمة وحضور احتفالات جامعة الشارقة بطالباتها المتفوقات والمتميزات، وذلك مما يعزز قيمة هذه الاحتفالات ويجعل لها أثراً طيباً في نفوس الجميع.