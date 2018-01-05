أميركية الشارقة تطرح «مخيم الحوسبة» لطلبة المدارس الثانوية

عقد قسم علوم وهندسة الحاسوب لكلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخراً مبادرة جديدة مشوقة، هي «مخيم الحوسبة» لتشجيع طلبة المدارس الثانوية عبر الدولة على تعلم التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها في مجالات مختلفة.

وسعى المخيم الى تعريف الطلبة من الصف العاشر الى الثاني عشر على النواحي العديدة للتصميم والابتكار الهندسي. واستهدف مخيم الحوسبة، الذي استمر لخمسة ايام، طلبة مدارس «شراكة» الثانوية، وهي شراكة بين أميركية الشارقة ومدارس مختارة من جميع انحاء دولة الامارات. واشتملت هذه المبادرة الجديدة من قسم علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة على مواضيع مختلفة مثل تطوير شبكة الانترنت والروبوتات والمنازل الذكية وانترنت الأشياء وتطبيقات الهاتف الذكي والبرمجة والامن الالكتروني. والهدف هو منح الطلبة الفرصة لبناء وتطوير مهاراتهم التقنية والبرمجية عبر العروض التوضيحية ومهارات حل المشاكل والعمل الجماعي وإدارة الوقت .

مفاهيم

وقام الطلبة خلال الخمسة أيام في مخيم الحوسبة بالتعرف على مختلف المفاهيم التي تغطي نطاقاً واسعاً من الحوسبة وقاموا بالتعرف على اساسيات الأنظمة الالكترونية والرقمية وعملوا على بناء اول دائرة رقمية بسيطة. وتعرف المشاركون أيضاً على أساسيات البرمجة وطوروا اول برنامج سي بلس بلس (C++) لحل مختلف المشكلات. وسمح المخيم للطلبة بالتركيز على بناء تطبيقات اندرويد بالإضافة الى تطوير صفحات شبكية أساسية. وتعلم الطلبة أيضا على مفاهيم الروبوتات وعملوا على بناء الروبوت الخاص بهم لأداء بعض المهام مثل قتال السومو لدى الروبوتات. أخيراً، تعرف الطلبة على أكثر المواضيع حماساً في عالم الحوسبة اليوم وهو انترنت الأشياء .