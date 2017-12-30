إصدار كتاب معايير اختيار وإعداد معلمي اللغة العربية

أعلن الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة إصدار كتاب جديد يضاف لإصدارات عام 2017 تحت مسمى تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية.

وأشار الحمادي إلى أن الإصدار يأتي تعزيزاً لما يحتله المعلم من مكان الصدارة بين العوامل التي يتوقف عليها نجاح التربية في بلوغ غاياتها، وما يمثله معلم اللغة العربية من حجر الزاوية في العملية التعليمية لأهمية تعلم اللغة وإتقان مهاراتها في تعلم بقية العلوم.

وأوضح أن وزراء التربية والتعليم أعضاء المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج وخلال المؤتمر الثالث والعشرين بدولة الكويت الشقيقة اعتمدوا برنامج تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية ضمن مبادرة تطوير سياسات تعليم اللغة العربية كأحد برامج المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.