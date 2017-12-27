40 طالباً يشاركون في المخيم الشتوي لـ«مهندس المستقبل»

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس فعاليات الدورة الرابعة من «مهندس المستقبل» التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي، ويستمر حتى الغد، وكان في استقباله، مطر بن لاحج، المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، وعادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في المركز.

اطلع الطاير على فعاليات المخيم الذي يضم 40 طالباً وطالبة في الفئة العمرية من 12 إلى 16 عاماً، ويتضمن العديد من الأنشطة التعليمية للطلاب من محبي الهندسة والاستكشاف العلمي، لتعريفهم بالمهارات الأساسيّة في مجال الروبوتيكس (التحكم الآلي)، وبناء وتطوير برامج وتطبيقات الهواتف الذكيّة، عبر العديد من الأنشطة اليومية والمسابقات الترفيهية.

وقال سعيد الطاير: «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية بالغة للابتكار، وتهدف الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نؤمن أن الشباب يمتلك القدرات المطلوبة التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية، لذا، نلتزم بتنمية الابتكار وتزكية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات، وتنمية روح البحث العلمي لديهم، وتشجيع الجيل الجديد على دراسة العلوم والتقنيات الحديثة».