سلطان القاسمي يشهد اليوم تخريج 602 طالب وطالبة

يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، صباح اليوم، احتفال الجامعة بتخريج طلبة فصل الخريف لعام 2017،وعددهم 602 طالب وطالبة، حصلوا على البكالوريوس والماجستير، وذلك في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

وأنهت الجامعة، أمس، استعداداتها لحفل التخريج، حيث جرت التدريبات النهائية للحفل، تبعته صورة جماعية لدفعة الخريجين وحفل تكريم لهم. وقال الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، في كلمة للخريجين، إن حصولهم على درجة من الجامعة يتطلب كثيراً من الجهد، وحان الوقت لتقدير إنجازاتهم، وقريباً سيتركون الجامعة ويبدؤون في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، معرباً عن فخره بهم. الشارقة ــ وام