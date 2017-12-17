مجلس أمناء كليات التقنية العليا يعتمد ميزانية 2018

اعتمد مجلس أمناء كليات التقنية العليا ميزانية العام الجديد 2018، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه الختامي 2017، والذي عقد بمقر كليات التقنية للطلاب بدبي تطبيق برنامج الدراسة الصيفية لمدة فصل دراسي واحد على مدار ستة أسابيع، حيث تبدأ الدراسة الصيفية في 27 مايو 2018 وتختم في 12 يوليو 2018 بما فيها امتحانات الفصل الصيفي، وتم تأكيد ضرورة تشجيع الطلبة وحفزهم للتسجيل في الفصل الصيفي والاستفادة من هذه الفرصة لدعم أدائهم الأكاديمي وإنجاز ما عليهم من متطلبات دراسية.

وعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الأمناء، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومحمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد سلطان القاضي، وموزة علي الهاملي، والدكتور عبدالله الخنبشي، ومالك سلطان آل مالك، وفاطمة غانم المري، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا.

وناقش الاجتماع الاعتماد الأكاديمي للبرامج حيث تم تقديم كافة برامج الكليات لمفوضية الاعتماد الأكاديمي بالدولة، كما وافق المجلس على حزمة من السياسات الأكاديمية التي تم وضعها بما يدعم جودة المخرجات التعليمية للكليات.

كما تابع المجلس مناقشة كافة المستجدات المتعلقة بتطبيق الخطة الاستراتيجية الخمسية للكليات 2017/‏2021 وفق رؤية «الجيل الثاني»، والوقوف على مختلف عمليات التغيير والتطوير التي تجري والنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار مؤشرات الأداء والمبادرات التي تسعى الكليات من خلالها لتحقيق الهدف الاستراتيجي للخطة والرامي للوصول لكفاءات وطنية على درجة عالية من المهنية والاحترافية.