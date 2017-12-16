عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ19 لـ «مجلس التعليم»

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الاجتماع الـ 19 للمجلس والذي عقد في أبوظبي أول من أمس.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الثامن عشر لمجلس التعليم والموارد البشرية.

واستعرضت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام خلال الاجتماع تقريراً عن نتائج التقييم المدرسي للعام 2017 حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من تقييم 314 مدرسة حكومية في دبي والمناطق الشمالية.

وشمل التقرير أبرز النتائج المتعلقة بجودة التحصيل الدراسي ومهارات التعلم عند الطلبة وجودة التدريس والقيادة المدرسية.

خطوات

واستعرض التقرير الخطوات المقبلة لوزارة التربية والتعليم التي ستركز على تقييم جميع المدارس الخاصة في المناطق الشمالية ورياض الأطفال في العام المقبل.

كما استعرضت معاليها استراتيجية رعاية المهارات والابتكار والتي تضم 7 محاور رئيسية يتم من خلالها تعزيز 8 مهارات وسمات مبنية على استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل ومئوية الإمارات.

وأكدت الاستراتيجية على حتمية توحيد الجهود والممارسات على المستوى الوطني ووضع إطار وموجهات لعمل الشركاء ضمن المبادرات الوطنية التي تستحدثها وتنظمها الوزارة. وتم استعراض منظومة الأندية الطلابية المدرسية التي اعتمدت كرافد رئيسي وحاضنة لتنمية المهارات ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن الإطار المدرسي لضمان توفير فرص متكافئة ومتاحة لجميع الطلبة.

حضور

وحضر الاجتماع، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي والدكتور عبدالله الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.