كليات التقنية العليا تفوز بمسابقة تكاتف للتطوع الاجتماعي

أقامت مؤسسة الإمارات حفلًا تكريميًا لكليات التقنية العليا في مقر المؤسسة بالعاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، العضو المُنتدب لمؤسسة الإمارات والدكتورة عائشة أبو شليبي، مديرة كلية أبوظبي للطالبات وذلك بعد تحقيقها المركز الأول في مسابقة تكاتف للتطوع الاجتماعي لطلبة الجامعات كأفضل الجامعات مُشاركة في العمل التطوعي.

وكانت مؤسسة الإمارات قد أطلقت مسابقة التطوع الاجتماعي لطلاب الجامعات عبر برنامجها التطوعي «تكاتف» بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في وقتٍ سابقٍ وذلك للمساهمة في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام في المجتمع الإماراتي.

شهدت المُسابقة مُشاركات مُستمرة لطلبة كليات التقنية العليا في مجال العمل التطوعي رائدة التعليم العالي التطبيقي وذلك لتمكين الأجيال من المساهمة في صناعة مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة ودمج شباب الجامعة في العمل التطوعي ليُصبح جُزءًا من ثقافة كُلّ شاب.

وقالت ميثاء الحبسي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات:«إن الجهود التي بذلها طلبة الكليات في العمل التطوعي تستحق التكريم، هؤلاء الشباب مثال رائع للشباب الإماراتي».

وقالت الدكتورة عائشة أبو شليبي، مديرة كلية أبوظبي للطالبات:«سُعداء بتكريم مؤسسة الإمارات المؤسسة الرائدة في مجال تنمية وتمكين الشباب. كما إننا نفتخر بشباب كُليات التقنية العُليا وبجهودهم التطوعية التي قادتنا للوقوف هُنا اليوم فائزين بمُسابقة تكاتف للتطوع الاجتماعي لطلبة الجامعات كأفضل الجامعات مُشاركة في العمل التطوعي».