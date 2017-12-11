اختبار الإمارات القياسي لطلبة الثاني عشر 20 يناير

حددت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق اختبار الإمارات القياسي EmSAT للعام الدراسي 2017-2018، المخصص لطلبة الثاني عشر الإماراتيين والمقيمين في الـ 20 من يناير المقبل.

ووفقاً لذلك، يتوجب على جميع طلبة الصف 12 الإماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة التقدم للاختبار القياسي في اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء واللغة العربية، كما يتعين على طلبة المسار المتقدم أو ما يعادله التقدم لاختبار الكيمياء.

كما يجب على جميع طلبة الصف 12 من غير الإماراتيين الذين يدرسون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم التقدم للاختبار القياسي في اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء واللغة العربية، كما يتعين على طلبة المسار المتقدم التقدم لاختبار الكيمياء.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلبة إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة باختبار الإمارات القياسي والمتوفرة على موقع الاختبار، EmSAT.moe.gov.ae مؤكدة أن كافة اختبارات الإمارات القياسية تعقد في مراكز اختبارات متخصصة منتشرة في مختلف إمارات الدولة.

وحددت الوزارة الإجراءات بتسجيل الطلبة في نظام الاختبار القياسي من قبل مدارسهم، ثم يتعين على طلبة الصف 12 الدخول إلى صفحتهم، واختيار المراكز المتاحة والأوقات والتواريخ المناسبة لهم للتقدم للاختبارات، مشيرة إلى أنه في اليوم الواحد ستعقد 4 جلسات للاختبار في معظم مراكز الاختبارات، حيث يتوفر على الموقع الإلكتروني للاختبار دليل لتسجيل الطلبة في الاختبار، يمكن للطلبة ومنسقي الاختبار في المدارس الاطلاع عليه، كما يتوفر على الموقع المعلومات المتعلقة بالمراكز المتاحة وتواريخ الاختبارات ومواعيدها .

3 أقسام

وينقسم اختبار الإمارات القياسي إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي: اختبارات تحديد المستوى للصف الأول الأساسي (Baseline Tests)، وهي عبارة عن اختبارات تقيس استعداد الطلبة للتعلم بعد انتهاء مرحلة رياض الأطفال وعند التحاقهم بالمدرسة .

اختبار المهارات

أما القسم الثاني، فهو اختبارات تتبع امتلاك الطلبة للمهارات والمعارف عبر سنوات التعليم العام في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، بحيث تزود البيانات الناتجة عن الاختبار بمعلومات عن مدى امتلاك الطلبة في كافة مدارس الإمارات .

أما بالنسبة للقسم الثالث فيختص بطلبة الصف الثاني عشر لقياس مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف في اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.