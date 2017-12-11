55 مليوناً من الإمارات لدعم التعليم في غزة

وقعت دولة الإمارات ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» اتفاقية تعاون بـ 40.4 مليون درهم واتفاقية تعاون ثلاثي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي و«الأونروا» ومؤسسة دبي العطاء بـ 14.6 مليون درهم لدعم برامج التعليم للأونروا في قطاع غزة، وذلك بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس الأونروا.

وقع الاتفاقيتين سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وعن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى فرانسواز فاني مدير دائرة العلاقات الخارجية والاتصالات وعن مؤسسة دبي العطاء طارق القرق المدير التنفيذي.

وتهدف الاتفاقيتان إلى دعم الهدف الاستراتيجي للتأكد من حصول تغطية شاملة لبرامج العملية التعليمية للعام الدراسي 2017 - 2018 للأطفال اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة والذي تعتبره دولة الإمارات جزءاً من تعهد الدولة من خلال مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين لخطة إعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014.

تطوير

وقال سلطان الشامسي إن المنحة الإماراتية ستعزز من سير العملية التعليمية في قطاع غزة بما في ذلك تطوير أساليب ومناهج التعليم وتطوير المهارات من خلال توفير مختلف أنواع المواد التعليمية لما يقرب من 15173 طفلاً من أطفال اللاجئين الفلسطينيين في 14 مدرسة موزعة في مناطق جغرافية مختلفة في قطاع غزة للعام الدراسي 2017-2018، كما تهدف المنحة إلى تمكين الأونروا من توفير بيئة تعليمية آمنة لأطفال اللاجئين الفلسطينيين من خلال الحفاظ على المرافق المدرسية نظيفة وصحية.

وستوفر المنحة المواد التعليمية وتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية وغيرها من المستلزمات لجميع الطلاب والطالبات من اللاجئين الفلسطينيين في القطاع والذي من شأنه أن يخفف عن الطلبة وأهاليهم أعباء مالية إضافية مع بداية كل عام دراسي خصوصا وأن الكثير من الأسر في قطاع غزة تعاني من الفقر المدقع.

تحصيل

ومن جانبه قال طارق القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء إن اتفاقية التعاون ستكون معلماً آخر في الشراكة والتعاون النموذجي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ودبي العطاء من جهة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى من جهة أخرى.

وأضاف: «نود أن نقدم شكرنا الخالص لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على دعمها لهذه الاتفاقية التي ستساهم من دون شك في تخفيف المعاناة على اللاجئين الفلسطينيين»، وقال:«شهدنا خلال السنوات الأخيرة آلاف الطلاب والطالبات في قطاع غزة متأثرين بالصراعات المتكررة والحصار الأمر الذي كان له أثر مدمر على تحصيلهم التعليمي، ومن خلال هذه الاتفاقية تتطلع دبي العطاء إلى المساهمة في ضمان استمرار حصول هؤلاء الطلاب والطالبات في قطاع غزة على التعليم السليم في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم وذلك بهدف مساعدتهم على تخطي كل التحديات التي قد تواجههم في مسيرتهم التعليمية من أجل تمكينهم لبناء مستقبل مشرق لهم ولمجتمعهم».

شكر

قالت فرانسواز فاني: «أود أن أشكر من صميم قلبي حكومة دولة الإمارات ودبي العطاء على تبرعهم السخي لموازنة الأونروا البرامجية التي توفر الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية لما يزيد على 5.3 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية».