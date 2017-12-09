امتحانات «التقنية» إلكترونية وإعلان النتائج 22 الجاري

تفقد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2017/‏‏‏2018، والتي تنعقد حالياً في فروع كليات التقنية الـ17 لجميع البرامج والمستويات الأكاديمية، والتي أصبحت اليوم تؤدى بشكل موحد في الغالبية العظمى من المساقات، بالإضافة الى تقديمها بشكل إلكتروني بما يتماشى مع المعايير العالمية، ومن المقرر إعلان النتائج 22 ديسمبر الجاري،.

حيث اطّلع الدكتور الشامسي على أداء الطلبة في الامتحانات الفصلية الموحدة في كليات التقنية للطلاب بدبي، ورافقه خلال الجولة أحمد الملا مدير إدارة شؤون الطلبة، والدكتور خالد الحمادي مدير كليات التقنية للطلاب بدبي، واطمأن على عملية التزام الطلبة وكيفية أدائهم الفاعل في الامتحانات التي أصبحت تطبق غالبيتها بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالطالب.

اعتماد عالمي

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي أن كليات التقنية العليا قطعت شوطاً كبيراً في إطار تطوير الامتحانات وتطبيق نظام موحد للامتحانات وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وفي إطار المعايير المعمول بها عالمياً، بما يدعم جهود الكليات في تحقيق الاعتماد الأكاديمي المؤسسي العالمي، مؤكدا نجاح الكليات في تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتطبيق نظام موحد للامتحانات.

إعلان النتائج من جانبه أوضح أحمد الملا، أن جميع الطلبة على مستوى فروع كليات التقنية العليا بدؤوا أداء امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الأول في 6 ديسمبر الجاري والتي تستمر حتى 16 من الشهر ذاته، مشيراً إلى أن الامتحانات تطبق غالبيتها اليوم بشكل إلكتروني.