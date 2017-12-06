طالبات من جامعة الإمارات يحصدن المراكز الأولى في منتدى الشباب لتحالف الجامعات الآسيوية

نجح فريق من طالبات جامعة الإمارات في الفوز بالمركز الأول لمنتدى الشباب لتحالف الجامعات الآسيوية ،عن محور "التنمية المستدامة"، والذي عقد في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر نوفمبر ، والتي ترتكز على عدة مجالات منها الازدهار، والبيئة المحيطة، والأشخاص، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة.



فقد حصلت الطالبة فاطمة الساعدي من كلية تقنية المعلومات على المركز الأول على مستوى القارة الاسيوية، عن مشروعها "نمو الصين –" الذي يقوم على إنشاء تطبيق إلكتروني s، يربط بين شباب الريف وشباب المدن في الصين، حيث يتاح للمزارعين في المناطق الريفية عرض منتجاتهم الزراعية من خلال التطبيق ليمكن الأشخاص الذين يعيشون في المدن من شراء منتجات زراعية طازجة بطريقة سهلة ومبتكرة.

وأوضحت ،كان دوري تصميم التطبيق وعمل نموذج معياري له مما عزز من فرص الفوز بهذه المسابقة، وقد أتيحت لي الفرصة لاكتساب الخبرات المتنوعة، وكيفية التعامل مع مختلف الثقافات في القارة الاسيوية وتبادل الرؤى و الأفكار بين الفرق المشاركة لتعزيز مفهوم الاستدامة عن طريق محور الازدهار".

كما قدمت الطالبة شمة الكعبي من كلية الهندسة عرضا توضيحيا لمشروعها "مانجرووف-”، وهو مجتمع قائم في كل من سيريلانكا وإندونيسيا وتحيط به أشجار المانجرووف لتحقيق الاستدامة عبر إطلاق موقع على شبكة الإنترنت لجذب المستثمرين لهذه المناطق المميزة، وبما يحويه الموقع من أفكار وتصاميم تعزز من دورة الحياة البيئية وتحقق الاستدامة على المدى الطويل.



بدورها عرضت الطالبة سلمى حاجي الظنحاني، من كلية تقنية المعلومات وإحدى سفراء الابتكار في كوريا الجنوبية، والمتأهلة لجائزة الإمارات لشباب الخليج العربي مشروع "المزرعة الابتكارية" لإنتاج وإعادة تدوير مخلفات المزرعة، واستخدامها مرة أخرى في عملية الإنتاج، وذلك عن طريق تطبيق إلكتروني يمكن استخدامه لبناء شبكة تواصل بين ملاك المزارع والمستهلكين من شركات وأفراد، مع التركيز على استخدامات التقنية في الحصول على منتجات عضوية طبيعية، ويسهم التطبيق في تحقيق مفهوم الاستدامة عبر موائمة المعايير المعتمدة في 8 وحدات شملت منها 5 وهي القضاء على الفقر والجوع، والمجتمعات المستدامة، والصحة ، واستخدامات الطاقة المتجددة.

وأوضحت بأنها شغوفة بمفاهيم الابتكار والاستدامة للمساهمة في مسيرة تطور تقنية ونظم وتطبيقات التقنيات الحديثة في دولة الإمارات.