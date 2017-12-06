الفلاسي: ميدالية التميز العلمي رسالة دعم للعلماء

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أن تكريم المتميزين في مجال البحث العلمي والتطوير يعد مثالاً واضحاً على أهمية ودور العلوم والمهارات المتقدمة في دعم رؤى الدولة وتوجهاتها المستقبلية ويبعث رسالة ثقة ومساندة تامة من الحكومة للمجتمع العلمي الإماراتي وجهودهم.

وأشار معاليه - في تصريح بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي الأول لمجمع محمد بن راشد للعلماء في متحف الاتحاد بدبي وتكريم الفائزين في مجال البحث العلمي والتطوير بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي - إلى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال جلسته الحوارية ضمن القمة العالمية للحكومات بأن استئناف الحضارة يبدأ بفهم مؤشرات وملامح المستقبل واستباقها.

وقال معاليه إن مبادرة ميدالية محمد بن راشد للتميّز العلمي تعكس توجه الإمارات نحو توسيع قاعدة البحث العلمي ورفدها بالعقول والكوادر الإماراتيّة الباحثة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم وضعت وفي إطار هذا التوجه هدفا يتمثل في رفع نسبة المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بنسبة 50% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعد ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي مبادرة لتكريم العلماء والباحثين المتخصصين من أصحاب الإنجازات والإسهامات في مختلف المجالات وتعزيز مكانة العلم في المجتمع ليصبح العالم والباحث والمخترع قدوة ومصدر فخر الوطن بالإضافة إلى خلق بيئة ابتكارية.