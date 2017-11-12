وزارة التربية والتعليم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

أصدرت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول التي تبدأ اعتبارا من 22 نوفمبر لكافة المراحل الدراسية وتنتهي 14ديسمبر.
أصدرت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول التي تبدأ اعتبارا من 22 نوفمبر لكافة المراحل الدراسية وتنتهي 14ديسمبر.
أصدرت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول التي تبدأ اعتبارا من 22 نوفمبر لكافة المراحل الدراسية
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في معرض دبي
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - خلال فعاليات معرض دبي للطيران - مبادرة " فيوتشر أفيشن لاونج " المدعومة من قبل " دافزا "-
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أمس في أبوظبي الاجتماع السابع عشر للمجلس بعد إعادة تشكيله استناداً إلى التعديل الوزاري الأخير.
ترأسّت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وفد الدولة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية السابعة والثّلاثين،الذي يعقد في الفترة 12-14 من الشهر الحالي، في دولة الكويت الشقيقة.
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (57) لسنة 2017 بشأن تنظيم إصدار رُخص وتصاريح قيادة المركبات في إمارة دبي،
ستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
قضت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة بحبس شاب «ف. ف. غ» سنة وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء محكوميته
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ
شكلت الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري بمناسبة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية