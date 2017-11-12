وزارة التربية والتعليم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

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أصدرت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي  الاول التي تبدأ  اعتبارا من 22 نوفمبر لكافة المراحل الدراسية  وتنتهي  14ديسمبر.

 

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