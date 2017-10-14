طالب يحمي المنازل والمنشآت بنظام ذكي

ابتكر الطالب منصور أحمد راشد، من مدرسة دبي للتربية الحديثة، مشروعاً لحماية المنزل والمنشآت ضد الحرائق بنظام ذكي يوفر إمكانية إنذار بحدوث الخطر، وبالتالي يمكن من الإخلاء الآمن للمباني في حالة الطوارئ بطريقة ذكية تهدف إلى تقليل الأضرار المادية وتمنع حدوث خسائر في الأرواح.

وبيّن الطالب منصور، أن الفكرة الرئيسية للمشروع تكْمن في نظام حماية ذكي من الممكن أن يحدّد نوع الخطر ومكان وقوعه على خريطة المبنى المراد حمايته من الحرائق، حيث يقوم الجهاز بإرسال المعلومات عبر برنامج أو عبر الموقع الإلكتروني إلى الجهات المختصة مثل الدفاع المدني أو الشرطة والإسعاف.

وأضاف، أن هذه المعلومات تعتبر في غاية الأهمية إذ إنها تساعد الجهات المختصة في معرفة وتحديد مكان حدوث الخطر الذي يهدد حياة السكان ونوعه بدقة عالية، سواء كان حريقاً أو تصدعاً أو خطراً آخر، وبالتالي تمكنها من الوصول إلى المكان المستهدف بسرعة، كما تساعدها في رسم الطريق المناسب للإخلاء الآمن للسكان.

وبين أن البرنامج من الممكن أن يتاح أيضاً للسكان أنفسهم، لينبههم في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر التي يتنبه لها النظام، فيقوم بدوره بإرسال إشعار أو رسالة نصية على هاتف الساكن المشترك في النظام، تنبهه بوجود خطر في موقع معين من البناية، حتى لو كان خارج المنزل، إذ يمكنه فور أن يتلقى الإشعار بوجود خطر في المكان الذي يطبق هذا النظام، حتى إذا كان مركزاً تجارياً يرتاده في هذه اللحظة، أن يفتح الموقع عبر هاتفه ليتعرف إلى مكان الخطر في هذا المبنى وينسق خروجاً آمناً لنفسه، بنفسه من خلال التعرف إلى المداخل والمخارج الآمنة.