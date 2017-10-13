حملة تفتيش على مقاصف وبرادات الشرب في مدارس الفجيرة

بدأت أمس إدارة الخدمات العامة والبيئة وقسم الصحة العامة ببلدية الفجيرة حملة تفتيش مكثفة على المقاصف وبرادات الشرب وخزانات الماء، تضمنت 24 مدرسة حكومية وخاصة بالفجيرة، حيث تم جمع العينات لفحصها، لمعرفة مدى استيفائها للشروط الصحية اللازمة، في إطار الحرص على توفير بيئة مدرسية صحية وسليمة.

وأشارت فاطمة المكسح رئيس قسم الصحة إلى تكثيف جولاتهم التفتيشية على المدارس لضمان تحقيق السلامة الغذائية للطلاب، والتأكد من أن الشركات الموردة تقوم بتوفير وجبات صحية وسليمة، وأن فريقهم سيحرص على مراقبة نظافة المقاصف والتأكد من مدى التزام العاملين فيها باستخراج البطاقات الصحية، التي تؤكد خلوهم من أي أمراض معدية، وذلك للوقوف على المعايير الصحية المطبقة في بيئة المقصف المدرسي برفع عينات عشوائية من المواد الغذائية لفحصها في المختبر المركزي بالبلدية والتأكد من سلامتها.

وقالت المكسح إنهم سوف يواصلون عمليات التفتيش حتى نهاية العام الدراسي، وسيقومون بعقد ورش تثقيفية في المراحل القادمة من أجل رفع مستوى الوعي بسلامة الغذاء وجودة الوجبات والأبعاد الصحية المختلفة، وتثقيف العاملين في المقاصف والموردين وإدارات المدارس والعاملين المختصين فيها صحياً وغذائياً.