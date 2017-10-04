فريق من طالبات جامعة الإمارات يطور طريقة لتحويل الرمل إلى ورق

نجح فريق عمل من طالبات في جامعة الامارات، باشراف الدكتور على المرزوقي من قسم الهندسة الكيمائية بأعداد مشروع صديق للبيئة لتحويل الرمل إلى أوراق من خلال عملية صممت لمواجهة مشكلة نقص المياه والتقليل من البصمة الكربونية، والذي يأتي ضمن توجهات دولة الإمارات في الحفاظ على بيئة نظيفة واستدامة مواردها الطبيعية، بإجراء بعض التعديلات على عملية لإنتاج مادة شبيه بالورق قوية ومصنوعة من المعادن من خلال خلط الرمل مع حبيبات البوليمر وتستهلك هذه العملية طاقة أقل بكثير مقارنة بعملية انتاج الأوراق من الألياف الخشبية كما لا تتطلب هذه العملية استخدام الماء.

واشار أعضاء فريق البحث الذي يضم يضم سيدرا سراج أحمد وروشانا مناغوتو، وسمية رباني وحمدة المسماري وسارة الكتبي من قسم الهندسة الكيميائية، إلى أن الورق يعد حاجة ضرورية في جميع أنحاء العالم، حيث كان ولا زال يستخدم لطباعة النقود وحفظ المعلومات، وزادت كمية استهلاكه عالمياً بنسبة 400% خلال الاربعين سنة الماضية، مما أدى إلى إزالة الغابات وارتفاع الاحتباس الحراري، و يعد تلوث الماء والهواء من أضرار عملية إنتاج الورق، ويعد الخشب المادة الأساسية لإنتاج الأوراق، ولكن السؤال الذي نطرحه في هذا المشروع، هل توجد مادة أخرى متوفرة بكثرة في الطبيعة يمكن استخدامها لإنتاج الأوراق؟".

وأضاف فريق العمل أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم، فلا يوجد أي مكان في العالم يقوم بتصنيع الورق من الرمل، وخطرت لنا هذه الفكرة عندما شاركنا في مسابقة "ثينك سينس" وأردنا أن نخلق فكرة ابتكارية تتوافق مع رؤية دولة الامارات في تحقيق الاستدامة".

ومع إمكانية الوصول إلى مصادر الطبيعة في الإمارات، قام فريق العمل ،بجلسة عصف ذهني للاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة في الدولة وتحويلها إلى منتج صديق للبيئة يحتاجه الناس في حياتهم اليومية، وأول مصدر خطر في بالنا هو الرمل ففكرنا ماذا يمكننا أن نفعل بالرمل وكيف يمكننا استخدامها في صناعة الورق.

وبعد أن حصلت الفكرة على الجائزة الثالثة في مسابقة "ثينك سينس" عام 2016 بفئة الكيمياء التطبيقية والكيمياء الحيوية، تعاونت الطالبة سيدرا مع الطالبة ركشانا لتطوير هذه الفكرة وتحويلها إلى حقيقة، وقد قامت الطالبتان بإجراء العديد من التجارب واتباع العديد من الطرق وهما الآن يعملان على تطوير هذا الابتكار.

كما يحاول الفريق على تبيض المادة لتفتيح لون الورق الذي يتم إنتاجه، وما يميز هذه العملية أنها لا تحتاج إلى استخدام الماء أو الوقود الأحفوري، وهذا سيساعد في تقليل البصمة الكربونية مما يعود بالنفع على الدولة.

ويتميز هذا المنتج من الورق ليس فقط أنه لا يستخدم الخشب في تصنيعه بل أنه مقاوم للتمزق ويبقى لفترة طويلة، فمادة البوليمر المستخدمة فيه تعتبر مادة مقاومة للماء. ويهدف هذا المشروع إلى انتاج الورق من مصدر متجدد وهو الرمل وهذا سيساعد ليس فقط في حفظ الأشجار والتقليل من استهلاك الماء، بل سيساهم في تعزيز اقتصاد دولة الامارات حيث يمكن إنتاج الورق من خلال استخدام مصدر محلي طبيعي.

وتتطلب عملية إنتاج الورق استهلاك الماء في كل مرحلة من مراحل الإنتاج كما تؤثر الملوثات التي تنتج من هذه العملية على الأحياء المائية وجودة الهواء. وستساعد المواد البديلة المستخدمة في هذا المشروع في إيجاد حل للاستخدام المفرط للأشجار في إنتاج الأوراق كما سيساهم في تحقيق رؤية دولة الامارات 2021 لبناء مستقبل أكثر استدامة.