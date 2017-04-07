209 آلاف طالب يستأنفون الدراسة الأحد

يستعد نحو 209 آلاف طالب وطالبة يدرسون في المدارس الحكومية والخاصة لاستئناف دراسة الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي بعد غد الأحد، بينما أكدت وزارة التربية والتعليم جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال طلابها.



وأكد مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن المدارس الحكومية أحكمت استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي من جميع النواحي الاعتيادية. ولفت إلى أن الوزارة تعتزم متابعة انتظام الطلبة في جميع المدارس الحكومية، من خلال زيارات للمدارس، لكي تطمئن إلى سير العملية التعليمية. ودعا أولياء الأمور إلى تحفيز أبنائهم بإيجابية للحضور والانتظام في الدراسة من اليوم الأول.

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