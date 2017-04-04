أراضي دبي ترعى جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي رعايتها لجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة في دورتها السادسة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية.

ووقعت أراضي دبي اتفاقية مع الجائزة، تضمنت بنود الرعاية، وتهدف الاتفاقية إلى دعم الجهود المبذولة للرقي بقطاع التربية الخاصة، وتشجيع المتميزين فيه، بمختلف فئاتهم من الإداريين والاختصاصيين ومقدمي الرعاية وأولياء الأمور والمراكز العاملة في هذا المجال.

وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تنصب الكثير من جهودنا المجتمعية هذا العام بما يتناغم مع مبادرة عام الخير 2017 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسنعلن عن المزيد من هذه المبادرات التي تعود بالخير على مجتمع الإمارات».

وأضاف بن مجرن: «تفخر أراضي دبي بتطوير برنامج شامل للمسؤولية الاجتماعية، يتيح لها توفير الدعم لمختلف الفئات المجتمعية التي تستحق الدعم والرعاية، ولتحقيق هذه الغاية ترتبط الدائرة بعلاقات وطيدة مع مؤسسات المجتمع المدني لمساعدتها على القيام بواجباتها تجاه ذوي الإعاقة والمحتاجين، وجاءت رعايتنا لجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة، تقديراً لدورها في دمج هذه الفئة ليكونوا أفراداً منتجين ومبدعين في المجتمع».

من جانبه توجه محمد العمادي رئيس اللجنة التنفيذية في الجائزة بالشكر الجزيل لدائرة الأراضي والأملاك لرعايتها للجائزة، مشيداً بدورها في دعم مبادرات التنمية المجتمعية في الدولة.

ومن بينها جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة التي تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. يشار إلى أن الجائزة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق باب استلام طلبات المشاركة، متسلمة 119 طلب ترشيح للجائزة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة وتكريمهم في حفل رسمي لتوزيع الجوائز يقام في 11 أبريل 2017.