كتاب «أم الإمارات» ضمن مناهج طلبة التاسع

طرحت وزارة التربية والتعليم كتاب «أم الإمارات فاطمة بنت مبارك.. مبادئ وإنجازات»، كونه مادة دراسية لطلبة الصف التاسع، حيث بدأ تدريسه اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني.

وتأتي هذه الخطوة لتسليط الضوء على أبرز القيادات النسائية في الدولة، وتتجسد في شخصية ورمز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات.

تفاعل

يساند كتاب «أم الإمارات» الذي يتألف من 9 فصول، كتاب الطالب التفاعلي بعنوان قراءة ورؤية لكتاب أم الإمارات، والذي يأتي ضمن خطط الوزارة لتطوير المناهج التعليمية، وتحديثها بما يواكب مستجدات العصر، إذ سيتم الاستعانة بتلك الدراسات، من خلال إصدار كتيبات إثرائية داعمة للمادة اعتماداً على المنجزات الإنسانية الكبيرة، التي رافقت سموها طيلة السنوات الماضية.

ويشكل الكتاب، الذي ألفته معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزير دولة، مصدراً وثائقياً حصيفاً ومهماً عن شخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المفعمة بالمبادئ الإنسانية السامية والعزيمة والإرادة، والتي استطاعت تحقيق تحولات وإنجازات أساسية، خصوصاً في مجال تمكين المرأة، والارتقاء بمكانتها، ما أسهم في تحقيق مكاسب تنموية في مسيرة الدولة.

فصول

ويتجلى ذلك واضحاً من خلال فصول الكتاب، حيث بدأت الكاتبة مسيرة العطاء في الفصل الأول بالتعليم في بداية الطريق، لإيمانها الشديد بأن التغير يبدأ من الإنسان نفسه، ولن تتطور البشرية إلا بالعلم والمعرفة، ثم تناولت تطوير منظومة العمل النسائي بشكل متسلسل، منذ بدايات الاتحاد في الفصل الثاني، وتبنت رعاية الأمومة والطفولة محلياً وعربياً وعالمياً في الفصل الثالث.

وتناول الفصل الرابع الرعاية الاجتماعية والصحية لفئات المجتمع من ذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن، وبدأت في الفصل الخامس بطرح مشاركة المرأة في عملية التنمية، من خلال تمكين المرأة في العمل في مجالات عدة إلى أن تولت مناصب وأماكن حيوية في الدولة.

أما الفصل السادس، فيستعرض المواقف والمبادرات الإنسانية، التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي، وتناول الفصل السابع الرعاية والمشاركة الوجدانية والإنسانية لأم الإمارات لجميع الفئات، عبر المؤتمرات والندوات والفعاليات والبرامج والمشاريع التنموية على مستوى العالم.

بينما تناول الفصل الثامن المكانة الإنسانية الرفيعة لأم الإمارات، وما حصلت عليه من تكريم وجوائز من قبل مختلف الهيئات والمنظمات محلياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً. واحتوى الفصل التاسع على مقولات عبرّ فيها الكثير من الشخصيات العربية والعالمية عن الدور البارز لشخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

عطاء

وفي هذا السياق، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن قيادات دولة الإمارات، ضربت أروع الأمثلة في العطاء والإخلاص والتفاني لرفعة وتقدم شعب الإمارات، وهو ما دفع وزارة التربية، لتسليط الضوء على هذه الرموز، ولنقل لمحات وجوانب مهمة عن مسيرة عطاءهم وإنجازاتهم وأخلاقهم التي استمدوها من المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ستظل واحدة من الأعلام والرموز الملهمة في مسيرة الوطن، لما قدمته ولا تزال من عطاء إنساني كبير وتضحيات ومساهمات جليلة، جعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً للرقي والتطور والتقدم والعلم والمعرفة.

وأضاف الحمادي، إن وزارة التربية والتعليم تضع بين أيدي الطلبة، وتحديداً طلبة الصف التاسع كتاباً قيماً، يحمل في ثناياه رؤية تربوية جديدة معاصرة، وهي مادة فرعية مكملة ومساندة لمنهاج «الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية»، تحمل مضامين وأفكاراً ومبادئ، وتجارب حية، قلما توافرت في شخصية إنسانية، مثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

قيمة

وأشار إلى أن اختيار كتاب «أم الإمارات»، الذي يكتسب قيمة مضافة، ما هو إلا رمز للعطاء الإنساني المتفرد، والفكر النير النابع من منظومة القيم الأخلاقية والعادات الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، لافتاً إلى أن شخصية «أم الإمارات» هي أيقونة العطاء الإنساني، الذي لا ينضب، والذي يُستمد منها القوة والعزيمة والإخلاص وحب الوطن، وهي ملهمة الأجيال وبصماتها ستظل خالدة في شتى الميادين.

وأضاف: «مما لا شك فيه، إذا أردنا أن نغرس في نفوس طلبتنا قيم المواطنة الصالحة، والهوية الوطنية، والولاء للقيادة، وحب الوطن، والعمل، والتشبث بمفاهيم المسؤولية المجتمعية، والإرادة الحية، والانفتاح على الآخر مع التمسك بقيمنا وتاريخنا الحضاري، فلا بد أن نقدم أروع النماذج، التي تتمثل في قيادات دولة الإمارات، وما يقدمونه من إرث إنساني متواصل ماثل أمامنا، يتدفق حباً وعملاً وتضحية».

عزيمة

وتحدث معاليه بأن شخصية «أم الإمارات» تختزل مختلف مفردات الأصالة والعزيمة والتفاني وحب الخير للبشرية جمعاء، وهي التي كانت شاهدة على حقبة تاريخية مهمة من عمر الدولة، لتكون تجربة رائدة، وانطلاقة فعلية نحو آفاق رحبة من العمل والتقدم والازدهار، لإبراز عطائها وإخلاصها، وتقديم جُل وقتها في خدمة ورفعة وتقدم البلاد.

وأكد أن الوزارة تطمح من خلال هذا الكتاب الرافد للمعرفة إلى جعل الطالب أكثر قدرة على التفكير الناقد والتحليل والربط بين المتغيرات، واستلهام الأفكار والعبر والتجارب، التي تسهم في صقل شخصيته، وتضعه في قلب المشهد العام لمنجزات وصفات ومآثر إحدى أبرز الشخصيات الإنسانية، ناهيك عن التزود بالقيم الرفيعة، مثل التسامح والتعاون والتضحية والإخلاص، والتفاني في العمل.

وختم، إن عملية تسليط الضوء على بعض الجوانب التي كانت ولا تزال «أم الإمارات» رائدة فيها، من خلال سعيها الدؤوب نحو تمكين المرأة الإماراتية، وتدعيم العمل الإنساني على مستوى العالم، والاهتمام بالأمومة والطفولة، وتكريس الإمكانات لتقدم الدولة على الصعد كافة، ومن ضمنها التعليم، يسهم في جعل الطلبة على تماس مباشر بحجم الجهود المبذولة والإنجازات، لتشكل لهم نبراساً، يهتدون به في حياتهم الدراسية والمهنية، تحقيقاً لمزيد من المنجزات، التي تصب في سياق جهود الدولة المتواصلة، لتحقيق التنمية المستدامة

الشيخة فاطمة بنت مبارك نهلت من نبع زايد

أشادت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، بالخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، باعتماد كتاب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ضمن مناهج الفصل الثاني لطلبة التاسع.

وقالت السويدي إن هذه المبادرة ستكون لها تأثيرات إيجابية في الطلبة بالصف التاسع، خاصة أن الكتاب يثري ثقافة هذه الفئة من أبنائنا ليتعرفوا عن قرب إلى هذه الأم الاستثنائية، من خلال الأبواب التي تتناولها سيرة سموها الذاتية وريادتها في العديد من المجالات.

وأكدت أن «أم الإمارات» التي نهلت من نبع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تعتبر مثالاً يحتذى في الكرم والجود والعطاء، وجهودها في دعم المرأة الإماراتية ليس لها حدود، كما أن أياديها البيضاء امتدت إلى سائر بقاع الأرض لنجدة المحتاجين ورسم الأمل والبسمة على الوجوه، إضافة إلى جهودها الإنسانية التي قدمتها للمرأة والطفل على مستوى العالم. وأضافت أن تدريس كتاب أم الإمارات ضمن مناهج وزارة التربية من القرارات الحكيمة.

صقل الشخصية الطلابية على نهج قدوة استثنائية

قالت الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن اختيار كتاب سيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإدراجه في مناهج وزارة التربية والتعليم، يعتبران من الإنجازات التي تستحق الثناء، لما لهذا الكتاب من أهمية في صقل شخصية الطلاب للاقتداء بهذه الشخصية الاستثنائية والمعطاء.

وأكدت الفلاسي أن جهود سمو الشيخة فاطمة واضحة وجلية في العديد من المناحي، ليس محلياً فقط، وإنما عالمياً، حيث كرمت من أكثر من جهة أممية ودولية لدورها الإنساني، إضافة إلى دورها المهم في تمكين المرأة ودعمها، سواء في مجال التعليم أو المشاركة الاقتصادية أو المشاركة السياسية، التي أسهمت في تحقيق الاستقرار للأسرة والمجتمع.

وأشارت الفلاسي إلى أن «طلابنا سيعرفون الكثير عن هذه السيدة النموذج، وينهلون من منابع العلم، ويتبعون خطاها في كيفية رسم مستقبلهم، خاصة أن سموها بذلت الكثير من أجل الأم الإماراتية والطفل الإماراتي، ووفرت لهما كل سبل العناية الصحية والتعليمية والتوعية المجتمعية بهم».

ودعت الفلاسي الطلاب إلى الاستفادة من مادة كتاب أم الإمارات، ومعرفة الجهد الكبير الذي بذلته للارتقاء بالأمهات والأبناء، وتوفير سبل الراحة لهم.