«التربية»: تدارك فوري لأخطاء المناهج بتعديل النسَخ الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن أي أخطاء تبرز في المناهج مطبعية أو غيرها يتم تداركها فوراً عبر تعديل النسخة الإلكترونية وتزويد المدارس بملصقات لتعديل الخطأ.

ودعت الوزارة الميدان التربوي بكل أطيافه إلى إبلاغها عن أي ملاحظات أو أفكار تثري العملية التعليمية وتضيف الفائدة المرجوّة، مشيدةً بدور الميدان التربوي، وواصفةً إياه بالمحوري ﻹسهاماته في تطوير المدرسة الإماراتية، وتزويد الوزارة بالتغذية الراجعة عن المناهج المستحدثة. وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خطأ في خريطة الإمارات واسم الخليج العربي لكتاب العلوم - الجزء الثاني للصف الرابع.

وأكدت الوزارة، في سلسلة تدوينات عبر «تويتر»، أن جميع الكتب والمناهج المطروحة تجريبية، وأنه سيتم تصويب جميع اﻷخطاء التي تبرز في النسَخ المطبعية والإلكترونية المقبلة.

وخصصت الوزارة بريداً إلكترونياً لكل حلقة دراسية، يمكن من خلاله تواصل الجمهور مع الوزارة.

للملاحظات على مناهج الحلقة الدراسية الأولى: C1@moe.gov.ae

للملاحظات على مناهج الحلقة الدراسية الثانية: C2@moe.gov.ae

الحلقة الدراسية الثالثة:

C3@moe.gov.ae»