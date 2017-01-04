«ومضات من فكر» بمناهج الصف الثامن

تبدأ وزارة التربية والتعليم تدريس كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

حيث انتهت إدارة مناهج الصفوف المتوسطة من وضع الاستعدادات اللازمة لإدراجه ضمن مقررات الصف الثامن، كما وضعت كتاب أنشطة مرافق لكتاب «ومضات من فكر» يتضمن مختلف المفاهيم والمستهدفات العلمية والقيميَّة، التي تسعى الوزارة لغرسها في وجدان الطلبة، فضلاً عن دليل للمعلم للكتاب ذاته.

خطط تطوير

وأوضح معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن خطط التطوير الشاملة ، تطال فروع المعرفة والمناهج المدرسية، وتأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى إيجاد مخرجات تعليمية متكاملة، مسلحة بالعلم، تعلي من شأن هويتنا الوطنية والحضارية.

وأكد أن كتاب «ومضات من فكر»، ينضوي على معارف إنسانية وحضارية ، تلخص تجارب قائد فذ، وتفتح الباب للطلبة لتعرُّفِ فصول هامة من تاريخ الدولة ورجالاتها، حيث قدمت معلومات الكتاب من خلال 36 سؤالاً، وهي مجمل التساؤلات التي أجاب عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال فعاليات القمة الحكومية لعام 2013، وضُمِّنت في كتاب «ومضات من فكر»، مشيراً الى أن الكتاب يحوي تجارب متفردة خاض غمارها سموه، من شأنها أن تثري الجوانب العملية لدى الطلبة .

أساس مهم

وأضاف معاليه أن معايير الهوية الوطنية شكّلت أساساً مهماً في عملية تطوير المناهج وإعدادها بمعايير عالمية تنعكس بشكل إيجابي على الطلبة، وذلك لإيمان الوزارة الراسخ بأهمية بناء الطلبة، وإعدادهم إعداداً سليماً لحياة عملية منتجة في عالم بات دائم التغير، بغية تحقيق التنمية المستدامة المنشودة من خلال بناء جيل مبدع، ومبتكر.

فريق عمل

وقال الدكتور رشيد الحمادي مدير إدارة مناهج الصفوف المتوسطة: إن الإدارة ومن خلال فريق عمل متكامل عكفت على دراسة كتاب «ومضات من فكر» واستخلصت منه، مجمل القيم الوطنية والإنسانية والحضارية، ووضعت إطاراً منهجياً لتقديم تلك القيم للطلبة بما ينسجم مع الخطط التطويرية .

وأوضح أن قسم الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية أعد كتاب أنشطة مصاحباً للكتاب ، يشتمل المهارات التخصصية ، وصُمِّمَت الأنشطة في الكتاب بصبغة وطنية ، ربطت مستجدات الساحة المحلية بالأحداث الإقليمية والدولية، و أن كتاب الأنشطة سيُقدَّمُ للطلبة متزامناً مع كتاب «ومضات من فكر».

36

أوضح الدكتور رشيد الحمادي أن الكتاب اشتمل على 36 تساؤلاً أجاب عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد توقَّف كتاب الأنشطة المصاحب عند كل تساؤل مطروح وعالجه بطريقة مستقلة، فأفرد له نواتجَ التعلم الخاصة به والمفاهيم والمصطلحات والقيم، والفكرة الرئيسة له، ثم ربطه بالأحداث الجارية.

وأن الوزارة استندت في إعداد كتاب الأنشطة على وثيقة معايير المنهج الوطني للتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية ومحاورها الرئيسة، ووثيقة الباني المؤسس للدولة، كذلك وثيقة مواصفات الطالب الإماراتي، فضلاً عن وثيقة مهارات القرن الـ 21.