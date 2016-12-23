«أقدر» يعرض استراتيجية التعامل الآمن مع الإنترنت في المكسيك

عرض برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» استراتيجية وآلياته للتعامل الآمن مع الإنترنت خلال مشاركته في ملتقى حوكمة الإنترنت «Internet Governance Forum» الذي عقد أخيراً، برعاية الأمم المتحدة في المكسيك بهدف إحكام السيطرة الآمنة على استخدام الإنترنت على المستوى العالمي.

وأكد العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، أن المشاركة في الملتقى تأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعزيز الأدوار الدولية لبرنامج «أقدر» وتطوير آلياته من خلال المقارنات المرجعية المماثلة.

حوكمة سليمة

وقال الدبل خلال عرضه ورقة عمل بالملتقى: إن برنامج خليفة لتمكين الطلاب يحرص على تحقيق حوكمة سليمة للإنترنت ضمن برامجه وأنشطته لتوحيد الجهود الوطنية المبذولة من قبل مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية التي تعمل على استخدام آمن للإنترنت، وضمان عدم استغلاله بصورة سيئة من قبل البعض نتيجة الجهل بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، أو نتيجة التعامل غير الصحيح مع الإنترنت باعتباره أداة للحصول على المعرفة والمعلومات وللتواصل الاجتماعي والإنساني بين مختلف الثقافات والشرائح المجتمعية.

وأشار إلى جهود برنامج «أقدر» في تطوير كفاءة ومهارات الطلاب والمعنيين للتعامل الآمن مع الإنترنت، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 1000 ورشة عمل توعوية استهدفت حوالي 150 ألف طالب ومعلم وولي أمر، وإطلاق مجلة توعية رقمية تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتطبيق مبادرة المدرسة الآمنة رقمياً في نحو 100 مدرسة على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق منهاج ثقافة التواصل الإلكتروني (السايبر س 3)، وإعداد مكتبة أقدر الصوتية للتوعية الإلكترونية.

وأضاف: كما تم تنفيذ مسابقة أقدر للتوعية الطلابية بمشاركة 1000 طالب وطالبة خلال الدورة الحالية، بـ225 فيديو توعوي، 255 قصة توعوية، 534 صورة فنية توعوية، فاز منهم 24 طالباً سيتم تكريمهم قريباً، وعرض إنتاجهم الفني بمختلف وسائل التواصل.

تواصل اجتماعي

وذكر الدبل أن عدد متابعي البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي بلغ حوالي 34 مليون متابعة ومشاهدة، الأمر الذي يؤكد فعالية البرنامج في الوصول إلى الفئات المستهدفة، مشيراً إلى أهمية الملتقى في مناقشة قضية لها أهميتها في مجال الاستخدام الآمن للإنترنت وفقاً لإطار قانوني واجتماعي يتركز على معايير الحوكمة باعتبارها منطلقاً يتفق عليه الجميع بحيث تكون هناك ضمانه بعدم استغلال الإنترنت في أية أنشطة سلبية على المجتمع في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية التي تم وضعها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية.

ولفت إلى أن البرنامج عمل على تدريب وتأهيل أكثر من 15 ألف مدير ومعلم على كيفية بناء ثقافة واعية تجاه الاستخدام الآمن للإنترنت عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، إلى جانب كيفية التواصل لتحديث معلوماتهم ومعارفهم تجاه هذه القضية، يضاف إلى ذلك التوعية المباشرة من خلال البرنامج التدريبي الخاص ببرنامج «أقدر» في مختلف المراحل التعليمية، كما قام البرنامج بتنفيذ 5 ألعاب إلكترونية تركز على قيم المجتمع الإماراتي وخصائصه التاريخية والحضارية، ولاقت الألعاب الإلكترونية وفكرتها قبولاً يؤكده عدد الأشخاص الذين حملوا الألعاب عبر الإنترنت التي جعلتها تحتل مواقع الصدارة الأولى في عدد من الدول.