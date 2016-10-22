أساتذة جامعة الإمارات يشاركون في إرشاد وتسجيل الطلبة

أصدر الدكتور محمد فوزي شفيق مدير جامعة الإمارات، قراراً يتضمن عدة توصيات، تتعلق بتحقيق المشاركة الفعالة من جانب أعضاء هيئة التدريس تجاه الطلبة في عمليات الإرشاد والتسجيل والساعات المكتبية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة كاملة أمام الطلبة للاستفادة من خبرات الأساتذة أثناء عمليات الإرشاد ومساعدتهم في بحث قضاياهم ومشاكلهم، من خلال الإرشاد الاجتماعي إلى جانب الإرشاد الأكاديمي. وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 84/1985 في مختلف كليات الجامعة.

ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة حتى بداية هذا الفصل نحو ستة آلاف طالب وطالبة، موزعين على سبع كليات هي الآداب، العلوم، التربية، العلوم الإدارية والسياسية، الشريعة والقانون، الهندسة، والزراعة، بالإضافة إلى طلبة البرامج الخاصة. 1985/02/07

راشد بن سعيد يفتتح بنك الإمارات التجاري المحدود

افتتح صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بنك الإمارات التجاري المحدود في شارع آل مكتوم بدبي.

وقد شهد حفل الافتتاح حشد كبير من كبار المسؤولين ورجال المال والأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة. 1981/03/08

صديقان جديدان

الصديق الجديد مكتوم بن حشر بن مانع آل مكتوم، أرسل صورته وصورة أخيه مانع، طالبين الانتساب إلى أصدقاء نادي أطفال «البيان». مكتوم يهوى القراءة وخاصة قصص الأطفال، أما أخوه مانع فهو يهوى الرياضة وخاصة كرة القدم، ويشجع نادي الوصل. أهلاً بالصديقين الجديدين للنادي. 1983/06/27

طبيبة المستقبل

الصغيرة الأمورة عفراء صالح بوحميد، أرسل والداها صورتها كهوية انتساب لصديقات وأصدقاء نادي أطفال «البيان».

عفراء شاطرة وتحب بابا وماما وتطيعهما، وهي تحب اللعب مع شقيقها الأكبر سالم، وشقيقتها المحبوبة عائشة.

وهي تتمنى أن تصبح طبيبة عندما تكبر. أهلاً بك يا عفراء صديقة عزيزة. 1983/06/28

مدرسة الشارقة العسكرية تزور «البيان»

زارت «البيان»، مدرسةُ الشارقة الابتدائية العسكرية، حيث اطلع الطلاب على مراحل سير العمل بالجريدة وكيفية استقبال الأخبار الخارجية بواسطة «التيكرز». كما زار التلاميذ مركز معلومات الشرق الأوسط «بالبيان». أشرف على الزيارة الأخصائي الاجتماعي عبدالكريم عبدالمجيد، والمعلمون سليمان العمري، وأحمد حامد، وسلطان سعيد. 1988/02/24

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1982/05/04

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

1981/05/04