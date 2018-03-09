وفاة آسيوي بحادث صدم بعد أن أوقف سيارته المعطلة وسط الطريق

لقي شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية مصرعه إثر حادث صدم تعرضت له المركبة التي كان يقودها على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل قرية تسجيل بالشارقة، بعد أن أوقف المركبة وسط الطريق بسبب عطل تعرضت له دون أن يفكر بالنزول من المركبة أو إخراجها من وسط الطريق، حيث لم يتمكن سائق مركبة مسرعة كانت قادمة على الطريق بذات الاتجاه من تفادي مركبة السائق الآسيوي واصطدم بها بقوة ما أدى إلى وفاة سائقها في الحال.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث عدد من دوريات الأنجاد والإسعاف الوطني التي باشرت عملها في تخطيط الحادث وسحب المركبات المتضررة ونقل جثة المتوفي إلى المستشفى.

وطالبت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة قائدي المركبات بضرورة الإسراع بإخراج المركبة من وسط الطريق حال تعرضها لعطل مفاجئ أو وقوع حادث بسيط، وعدم الانتظار حتى وصول دوريات الشرطة، واستخدام المثلثات التحذيرية ووضعها خلف المركبة المعطلة بمسافة كافية تسمح للمركبات القادمة بتفادي الاصطدام بها في حال تعذر إخراج المركبة على الفور من وسط الطريق.

وأشار الرائد عمر بوغانم رئيس قسم المرور والدوريات ، إلى الاعتقاد الخاطئ السائد لدى بعض السائقين بانه يتعين عليهم في جميع الأحوال التوقف بمكان الحادث وعدم مغادرة المركبة حتى وصول دوريات الشرطة وتخطيط الحادث، إلا أن ذلك لا ينطبق على الحوادث البسيطة التي تقع وسط الطريق حيث يتعين على اطراف الحادث سحب مركباتهم إلى جانب الطريق حتى لا تتسبب في عرقلة حركة السير، أو تتعرض للصدم من المركبات الأخرى التي تفاجأ بوجودهم وسط الطريق، مما يضاعف من خطورة الحادث ويؤدي إلى وقوع المزيد من الوفيات والإصابات خاصة على الطرق الخارجية حيث تزداد سرعة المركبات.