وفاة وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري بالظفرة

توفي 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بإصابات بليغة، وشخص آخر بإصابة متوسطة، وجميعهم من أسرة واحدة من جنسية خليجية في حادث مروري على شارع الشيخ خليفة بن زايد بعد جسر المرفأ باتجاه أبوظبي.

وأوضح العقيد محمد مسلم المحرمي مدير إدارة مرور منطقة الظفرة، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث هو الانحراف المؤدي إلى الصدم والتدهور.

وذكر أن دوريات المرور ومركبات الإسعاف التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة، قامت بتأمين موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعا مستخدمي الطريق الدولي، وخصوصا خلال الساعات المتأخرة من الليل، إلى إيقاف مركباتهم خارج الطريق في حالة الشعور بالنعاس والتعب وأخذ قسط من الراحة، والقيادة بانتباه وعدم الانشغال عن الطريق، و الالتزام بالسرعات المقررة، معرباً عن أسفه لوقوع الحادث وما نتج عنه من وفيات وإصابات متمنياً للمصابين عاجل الشفاء.