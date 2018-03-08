موظف أمن يسرق 5 ملايين درهم

تحقق الجهات المختصة في شرطة دبي، في واقعة سرقة 5 ملايين درهم من قبل أحد موظفي الأمن في شركة أمن خاص ونقل أموال، السبت الماضي، وهرب إلى مكان غير معلوم، بعد أن غافل زميله وادعى أنه يحتاج إلى الذهاب للحمام سريعاً.

وأكد مصدر أمنى في شرطة دبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يوم السبت الماضي، الساعة العاشرة والنصف، من أحد موظفي شركة أمن خاص ونقل أموال معروفة في دبي، يفيد بأن زميله سرق حقيبة تحتوي على 5 ملايين درهم من أمام أحد المركز التجارية في منطقة ديرة، وادعى أنه ذاهب للحمام وأغلق هاتفه.

وأضاف المصدر، أنه على الفور، تم الانتقال إلى موقع البلاغ، واصطحاب الموظف الذي أبلغ إلى التحريات للتحقيق معه في تفاصيل الواقعة، وكيفية حدوثها، وتبين بالتحقيق معه، عدم وجود تواطؤ بينه وبين الموظف الذي يحمل الجنسية الأفريقية، ويعمل في الشركة منذ فترة بسيطة، وأنه جاري العمل على ملاحقته وإلقاء القبض عليه، بعد التأكد أنه ما زال داخل الدولة.

ونوه المصدر بأنه بالتدقيق على إجراءات الشركة الوقائية والأمنية من قبل الجهات المختصة، تبين انه لا يوجد أي مخالفة، وأن الموظف خطط لجريمته مسبقاً، بعد أن قام بجمع الأموال من ماكينات السحب الآلي، وفق ما هو معتمد، والتأكد أن المبلغ في الحقيبة التي تحمل مواصفات خاصة، ويصعب فتحها.