سنة حبساً لموظف حاول بيع بيانات شركته

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة برئاسة القاضي سامح شاكر، بمعاقبة موظف من الجنسية الآسيوية في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عام والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، في التهم المنسوبة له بسرقة بيانات الشركات التي يعمل بها والقيام بعرضها للبيع على أصحاب الشركات المنافسة لها، ما اعتبرته الشركة إضراراً كبيراً بها، حيث تقدمت ببلاغات ضد المتهم الذي كان يعمل لديها.

وتشير أوراق القضية إلى قيام المتهم بعرض البيانات وقوائم المشتريات الخاصة بالشركة التي كان يعمل بها لشركات منافسة مقابل حصوله على مبالغ مالية، حيث تم ضبطه بعد اكتشاف الواقعة والتأكد من كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، وتبين قيام المتهم بسرقة المعلومات مستغلاً وظيفته ونسخها قبل محاولته بيعها للشركات التي تعمل في نفس المجال.

وتقدم مسؤولو الشركة بفتح بلاغ ضد الموظف ليتم إلقاء القبض عليه والاعتراف بجريمته، حيث تم ضبط جميع البيانات التي قام بسرقتها من الشركة لهذا الغرض.