بلدية دبي ترد على إشاعة «شيبس شيتوس»

نفت بلدية دبي ما تم تداوله من مقالات وصور في وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن شيبس شيتوس الحار يسبب التهاب في المعدة أو تآكل لغشاء المعدة وذلك بسبب تأثير توازن درجة الحموضة من البهارات والنكهة المضافة في الشيبس.

وذكرت البلدية أن المختصين في إدارة سلامة الغذاء أفادوا بأن هذه الشائعات لا تستند إلى حقائق علمية أو دراسات أو مصادر معتمدة وتؤكد على أن هذه المقالة قديمة كانت قد انتشرت في العام 2013 ويتم إعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متكرر، كما إن تشيتوس الموجود في الدولة مستورد من مصادر مختلفة من عدة دول وقد يختلف كل منتج عن الآخر في درجة حرارة البهارات.

وأضافت البلدية أن شيبس شيتوس الحار يتبع المواصفة الإماراتية والخليجية رقم UAE.S GSO 2272 : 2012 الخاصة بالمأكولات الخفيفة ولا يحتوي على أي مكونات ضارة على صحة الإنسان.إن جميع المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية تخضع للرقابة من قبل إدارة سلامة الغذاء سواء أثناء تصنيعها أو استيرادها أو تداولها ويتم التأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات والقوانين والتشريعات المعتمدة.

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